الثلاثاء 18 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس الوزراء السوداني: العالم يستقبلنا بشكل جديد بعد ثورة ديسمبر

حمدوك
حمدوك

أكد رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك أن العالم يستقبل السودان بشكل جديد تماما بعد ثورة ديسمبر .

وقال حمدوك - عبر تغريدة على حسابه في موقع التدوينات القصيرة (تويتر)، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السودانية، اليوم الثلاثاء- "جئتُ لباريس أحمل معي آمال وأحلام ملايين السودانيين، وأجيال لم تعش لترى السودان الحر المستقر " .

وأضاف "شهدنا اليوم كيف أن العالم يستقبلنا بشكل جديد تماماً بعد ثورة نسائنا ورجالنا المجيدة.. وسنعمل للاستفادة القصوى من هذا الزخم لإنجاز الحلم السوداني وتحقيق وعد ديسمبر".

وعلي صعيد أخر، أكدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، دعمها لنتائج مؤتمر باريس لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، مشيدة بمبادرة فرنسا في استضافة هذا المؤتمر المهم والمشاركة الواسعة فيه، معربة عن أملها في أن يلبي المؤتمر تطلعات وطموحات الشعب السوداني في التنمية المستدامة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية  "واس"، أن الأمين العام للمنظمة، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، أشاد بتوجيه العاهل السعودي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رئيس القمة الإسلامية، بتقديم منحة للإسهام في تغطية جزء من الفجوة التمويلية لجمهورية السودان لدى صندوق النقد الدولي بحوالي 20 مليون دولار، كمبادرة من المملكة للمشاركة في معالجة المتأخرات، وتخفيف أعباء الديون على جمهورية السودان.

وثمن "العثيمين" الدعم الذي قدمته الدول الأعضاء للحكومة الانتقالية في السودان، والجهود التي ظلت تبذلها لإعفاء ديون السودان، مثمنًا في الوقت ذاته جهود مؤسسات التمويل الإسلامية في دعم السودان وخاصة البنك الإسلامي للتنمية وصندوق التضامن الإسلامي.

كما أشاد "العثيمين" بإعلان العديد من الدول ومؤسسات التمويل الدولية عزمها إعفاء الديون عن السودان، والعمل على تمويل المشروعات الاقتصادية، وجهود الحكومة الانتقالية في تهيئة البيئة الاستثمارية في البلاد.

وأكد الأمين العام التزام منظمة التعاون الإسلامي بتسخير جميع إمكاناتها لدعم الحكومة الانتقالية في السودان، اتساقًا مع قرارات القمة الإسلامية ومجلس وزراء الخارجية.

رئيس الوزراء السوداني حمدوك السودان

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