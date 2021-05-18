الثلاثاء 18 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

اليوم.. «المركزي» يطرح أذون خزانة بقيمة 18.5 مليار جنيه

البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري

يطرح البنك المركزي، اليوم الثلاثاء، أذون خزانة حكومية بقيمة اجمالية تبلغ 18.5 مليار جنيه.

وتبلغ قيمة الطرح الأول 10.5 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، وتبلغ قيمة الطرح الثاني 8 مليار جنيه لأجل 266 يومًا. 

كانت وزارة المالية، قررت تعديل مواعيد طروحات أدوات الدين الحكومي تزامنا مع إجازة عيد الفطر.

وتقرر طرح أذون لآجال 182 و357 يومًا وسندات خزانة لأجل 5 سنوات يوم الإثنين 17 مايو، وأذون لأجل 91 يومًا و266 يوما وسندات أجل عامين و10 أعوام  يوم الثلاثاء 18 مايو.

جدير بالذكر أن العوائد على الأوراق المالية الحكومية بالعملة المحلية قد ظلت مستقرة نسبيًا بعد انخفاض طفيف في ديسمبر 2020، لتسجل سعر عائد مرجحًا بعد خصم الضرائب بلغ 10.6٪ خلال ديسمبر 2020 ويناير 2021، وأول ثلاثة إصدارات في فبراير 2021، ويأتي ذلك مقارنة بـ10.9٪ في المتوسط خلال أكتوبر 2020 وبـ11.6٪ في المتوسط خلال ديسمبر 2019، يناير 2020 وفبراير 2020، أي قبل خفض البنك المركزي التراكمي لأسعار العائد الأساسية بـ400 نقطة أساس في مارس 2020 وفي سبتمبر 2020 وفي نوفمبر 2020.

ويرجع الانخفاض الأخير للعائد المرجح لتكلفة الأوراق المالية الحكومية بواقع 0.3 نقطة مئوية مدعومًا بانخفاض العطاءات المقبولة، بينما ظل الطلب مستقرًا نسبيًا، حيث انعكس انخفاض العطاءات المقبولة في نسبة العطاءات المطلوبة لتسجل 1.1 مرة خلال خلال ديسمبر 2020 ويناير 2021 وأول ثلاثة إصدارات في فبراير 2021، مقارنة بـ1.3 مرة خلال أكتوبر 2020، بينما ظل الطلب مستقرًا، حيث انعكس ذلك في نسبة التغطية، والتي سجلت 2.1 مرة خلال خلال ديسمبر 2020 ويناير 2021، وأول ثلاثة إصدارات في فبراير 2021 مقارنة بـ2.1 مرة خلال أكتوبر 2020.

واستقر هامش مبادلة مخاطر الائتمان السيادية لمصر خلال شهر فبراير 2021، ومنخفضًا نسبيًا مقارنة بغالبية الدول ذات التصنيف الائتماني السيادي المشابه لمصر.

وأكدت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني ومؤسسة ستاندرد آند بورز على التصنيف الائتماني الحالي لمصر مع الحفاظ على نظرة مستقبلية "مستقرة" في يوليو 2020 وأبريل 2020 على التوالي.

أمن مصر وزارة مخاطر عملة الدين يطرح المركزى الضرائب اذون

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