جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم 163 مليونا و642 ألفا

ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد، كوفيد-19 حول العالم ارتفع إلى 163 مليونا و642 ألفا و990 حالة.

وأفادت الجامعة حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء، بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 3 ملايين و390 ألفا و316 حالة.

وكانت أظهرت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، زيادة حالات الإصابة والوفاة الناجمة عن فيروس كورونا (كوفيد-19) في العديد من دول أمريكا اللاتينية رغم الجهود التي تبذلها الحكومات من أجل احتواء الجائحة.

ففي المكسيك، تم تسجيل 704 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى مليونين و366 ألفا و496 حالة، كما تم تسجيل 104 حالات وفاة جديدة ناجمة عن الفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 219 ألفا و89 حالة.

وفي الأرجنتين، تم تسجيل 17 ألفا و381 حالة إصابة جديدة بالفيروس التاجي؛ ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 3 ملايين و165 ألفا و121 حالة، بينما تم تسجيل 496 حالة وفاة جديدة؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 67 ألفا و821 حالة.

وفي كولومبيا، تم تسجيل 12 ألفا و543 حالة إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 3 ملايين و15 ألفا و301 حالة، بينما تم تسجيل 488 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 78 ألفا و342 حالة.

وفي تشيلي، تم تسجيل 5 آلاف و339 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى مليون و252 ألفا و808 حالات، بينما تم تسجيل 100 حالة وفاة جديدة؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 27 ألفا و318 حالة.

وفي الإكوادور، تم تسجيل 1764 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 402 ألف و60 حالة، بينما تم تسجيل 20 حالة وفاة جديدة؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 19 ألفا و242 حالة.

وفي كوبا، تم تسجيل 1116 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 117 ألفا و97 حالة، بينما تم تسجيل 9 حالات وفاة جديدة؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 741 حالة.