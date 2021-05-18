التحقيق في العثور على جثة عامل نظافة في مقهى مهجور بعين شمس

تباشر نيابة عين شمس الجزئية، اليوم الثلاثاء، التحقيق في العثور على جثة عامل نظافة في أحد المقاهي المهجورة بدائرة القسم، وكلفت بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة.

وتبين من معاينة النيابة أن الجثة لشاب في العقد الثالث من العمر ولا توجد بها اصابات ظاهرية.

- نتائج التحقيقات

وتبين من التحقيقات أنه عقب ورود بلاغ لقسم شرطة عين شمس من الأهالي بالعثور على جثة شاب في إحدى المقاهي بمساكن عين شمس دائرة القسم، وانتقل رجال مباحث القسم إلى مكان الواقعة وتبين ان الجثة لشاب يعمل عامل نظافة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن الشاب توفي نتيجة جرعة مخدرات زائدة وتم نقل الجثة للمشرحة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

- اختصاصات الأمن العام

وفي سياق آخر يقع على عاتق قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية عدد من الاختصاصات الخاصة بمكافحة الجريمة بشتى صورها، وأبرزها: وضع السياسة العامة لرصد ومتابعة معدل مسار الجرائم الجنائية، ووضع الخطط الكفيلة لمكافحة كل الجرائم الجنائية (منعًا وكشفًا)، وتحديد واتخاذ الإجراءات الفنية لكشف الجريمة بالوسائل العلمية، ومعاونة أجهزة البحث والتحقيق، وصولًا لضبط مرتكبي الجرائم، وإقامة الأدلة القانونية في مواجهتهم.

وأيضًا وضع السياسة العامة لضبط المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين ومتابعة تنفيذها ودراسة نتائجها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، والإشراف الفني علي أجهزة تنفيذ الأحكام بجهاز الوزارة النوعية والجغرافية وتوجيه وتنسيق جهودها وتقديم العون لها في الأحوال التي تتطلب ذلك، وفحص حالات المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين في القضايا الهامة واتخاذ إجراءات إدراجهم علي القوائم بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.

- تنسيق ومراقبة جهود أجهزة البحث الجنائي

وأيضًا توجيه وتنسيق ومراقبة جهود أجهزة البحث الجنائي بجهات الوزارة النوعية والجغرافية، وترشيح الضباط للعمل بمجال البحث الجنائي، وتولي تدريبهم وتأهيلهم من خلال دورات وفرق تدريبية متخصصة ينظمها القطاع، وحصر ومتابعة الخصومات الثأرية علي مستوي الجمهورية، ووضع الخطط والآلية لمحاولات إنهائها صلحًا، حفاظًا على حق الإنسان في الحياة، فضلًا عن إعداد الحملات الأمنية لضبط أطرافها الذين يعدون ويحرزون الأسلحة النارية لاستخدامها في إشعال تلك الخصومات.