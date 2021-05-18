شركة يابانية تمنح العالم «بارقة أمل» بشأن تتبع السلالات الجديدة من كورونا

قالت وحدة تابعة لشركة فوجي فيلم هولدنجز اليابانية، اليوم الثلاثاء، إنها تستطيع صنع أجهزة لرصد سلالات كورونا الجديدة خلال شهر تقريبا، في استجابة لمخاوف بشأن انتشار سلالات أكثر عدوى من الفيروس.

وصنعت وحدة فوجي فيلم واكو بيور كيميكال كورب، جهازا يمكنه رصد السلالة "‭‭L452R‬‬" التي اكُتشفت لأول مرة في الهند وكاليفورنيا وظهرت في طوكيو في الآونة الأخيرة، فضلًا عن أجهزة يمكنها رصد سلالتين أخريين من الفيروس استخدمتهما سلطات الصحة العامة كأجهزة إنذار مبكر من اتجاهات العدوى.

وقال كونياكي أوكاموتو المدير العام لعمليات علوم الحياة خلال مقابلة مع "رويترز" "من المهم للغاية السيطرة على السلالات المتحورة في المراحل الأولى من انتشارها".

وأضاف أن الشركة تركز على السوق اليابانية، لكنها تتطلع لتصدير أجهزتها وفقا للطلب وللشروط التنظيمية في البلدان الأخرى.

ويخضع معظم أنحاء اليابان لحالة طوارئ في مواجهة موجة رابعة من جائحة كوفيد-19، قبل نحو شهرين من الافتتاح المرتقب لدورة طوكيو للألعاب الأولمبية.

ترتيب إصابات كورونا عالميًا

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات الآمنة خلال شهر رمضان في سياق كوفيد-19، و كذلك تدابير التباعد الجسدي التي يجب اتباعها أثناء الصلاة وخلال موسم الحج والموائد الجماعية وغيرها من المناسبات الاجتماعية أو الدينية.

وأضافت أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا والمكسيك وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.