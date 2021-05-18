321 شكوى واردة على المنظومة الحكومية الموحدة ببنى سويف خلال إبريل

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، جهود اللجنة العليا التي تراجع الموقف التنفيذي للشكاوى الواردة على المنظومة الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء خلال إبريل 2021، وموقف استجابة الجهات لشكاوى المواطنين التي تم رفعها وتسجيلها على المنظومة، من خلال تقرير أعدته اللجنة بالإدارة العامة لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة.

وذكر التقريرالذي عرضه السكرتير العام اللواء جمال مسعود رئيس اللجنة، أن إجمالي الشكاوى التي وردت خلال الشهر الماضي بلغ 321 شكوى وطلب، موزعة بواقع 248 شكوى جماعية، 73 فردية وتم الاستجابة وحل 299 منها، وجاري السير في استكمال الاستجابة لعدد 22 شكوى، بمعدل استجابة يقدر بـ 93 %، وتنوعت الشكاوى في عدد من القطاعات مثل: الصحة،الصرف الصحي،التعديات، الإشغالات،النظافة ،التراخيص ، الأحوزة العمرانية وفرص عمل وغيرها.

وأشار السكرتير العام، إلى أنه يتم تنفيذ توجيهات المحافظ للجنة فيما يتعلق بسرعة الرد على الشكاوى المتأخرة بالوحدات المحلية ومديريات الخدمات، والتشديد على سرعة التعامل مع الشكاوى التي يتم نشرها في وسائل الإعلام المختلفة خاصة المشاكل الجماهيرية ، وذلك من خلال الفحص الميداني على أرض الواقع وسرعة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لسرعة الاستجابة ،وأيضا التأكيد على التعامل السريع مع الشكاوى الخاصة بالبناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والإشغالات والتراخيص، مع متابعة الشكاوى التي تستلزم تنسيقاً بين الجهات والوزارات المعنية خارج المحافظة.

وأكد محافظ بني سويف على أهمية تحقيق أكبر استفادة وتعظيم لجهود المنظومة الموحدة في مجال توفير الحلول لمشكلات المواطنين ، والتي تعتبر أداة فاعلة في تلبية مطالب المواطنين وشكاواهم في مختلف القطاعات الخدمية ، مشيرا إلى أن تبعيتها لرئاسة مجلس الوزراء يعتبر تأكيدا كبيرا على أن الدولة لا تدخر جهدا في سبيل حل مشاكل المواطنين ، والتواجد عن قرب منهم ، وسرعة إيجاد الحلول وتنفيذها ، حيث أن المنظومة الموحدة ساهمت في حشد الإمكانات المتاحة لكل الجهات الحكومية لتوفير الحلول المناسبة حسب المتاح وفي إطار القانون

وشدد المحافظ على استمرار المتابعة لسير عمل المنظومة،بجانب العمل على تحقيق التواصل الفعال مع المواطنين عبر مختلف القنوات والوسائل والنوافذ التي أتاحتها المحافظة للوقوف على شكاوى المواطنين بهدف الدفع بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة لما تقوم به من دور كبير وهام في تلقى ورصد الشكاوى ودراستها والعمل على إزالة أسبابها بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة.