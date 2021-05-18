الثلاثاء 18 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تاج الدين: الرئيس مهتم بتصنيع لقاحات كورونا دون النظر للتكلفة

عوض تاج الدين
عوض تاج الدين

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أولى اهتماما بتصنيع اللقاحات في مصر دون النظر إلى التكلفة أو الأرباح.

وأضاف تاج دين، في تصريح لبرنامج "صباح الخير يا مصر" بالقناة الأولى بالتلفزيون المصري، إن أزمة جائحة كورونا التي غيرت وجه العالم اقتصاديا وسياسيا أثبتت ضرورة وجود دعم قوي واعتماد على النفس.

وتابع أن مصر لديها مراكز تستطيع تصنيع اللقاحات ضد فيروس كورونا، مؤكدا ضرورة توطين صناعة اللقاحات سواء تعبئة ثم تصنيعا ثم خلق المناخ العلمي والفني والمؤسسي، مشيرا إلى أن مصر تسعى في اتجاهين، الأول توفير اللقاحات بالكميات اللازمة لتطعيم أكبر عدد من المصريين، والثاني تصنيع اللقاحات وتصدير ما يفيض عن احتياجاتنا للدول التي تعاني من نقص اللقاحات ومنها إفريقيا.

وأكد أنه يتم حاليا إجراء مفاوضات لتصنيع اللقاحات سواء على المستوى الحكومي مع بعض الشركات أو على مستوى شركات القطاع الخاص الطبي.

وقال إن بعض الشركات أجرت تعاقدات تصنيع بعض أنواع اللقاحات، منها اللقاح الروسي تحت إشراف هيئة الدواء المصرية المنوطة بالرقابة والتأكيد على جودة وفاعلية قدر المؤسسات المعنية بتصنيع اللقاحات.

وأوضح أن الأزمة، التي يعاني منها العالم الآن هي استحواذ الدول المنتجة للقاحات على الكم الأعظم منها لمواطنيها، موضحا أن مؤسسة "كوفاكس" العالمية المنوط بها توفير اللقاحات تعاني من نقص في حوالي 250 بليون جرعة من المفترض توفيرها.

وقال مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة، إن هناك فئات كثيرة تسعى إلى الحصول على اللقاح، موضحا أن الفئات المستهدفة في التطعيم بالقاح كورونا أولها الكوادر الطبية، وفئات الأمراض المزمنة، وكبار السن أكثر من 60 عاما.

وأضاف أنه سيتم الانتهاء من تطعيم مليوني مواطن قريبا، مؤكدا أنه لم يتم ملاحظة أي آثار جانبية على من تلقوا التطعيم حتى الآن.

اللقاحات اللقاح الروسي كورونا الصحة السيسي

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