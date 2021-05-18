15.6% انخفاض في العاملين الأجانب بالقطاعين الحكومي والعام

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع إجمالي عدد العـاملين الأجانب في القطاع الحكومي والقطاع العام إلى 1172 أجنبي (منهم 1041 ذكور بنسبة 88.8%، 131 إناث بنسبة 11.2% ) عام 2020 مقابل 1388 أجنبي عام 2019 بنسبة انخفاض قدرها 15.6٪ ويرجع ذلك للظروف الصحية التي أثرت على العالم بسبب جائحة كوفيد 19 (كورونا).



وتمثل الدول الأوروبية العدد الأكبر من إجمالي عدد العاملين الأجانب في القطاع الحكومي والقطاع العام / الأعمال العام عام 2020 حيث بلغ 673 أجنبي بنسبة 57.4٪، تليهـا الدول الآسيوية (غير العربية) بعدد 232 أجنبي بنسبة 19.8 ٪، بينما تمثل الدول الإقيانوسية (استراليا ـ نيوزيلاندا ـ غينيا الجديدة،... الخ) أقل الأعداد حيث بلغ عددهم 31 أجنبي فـقط بنسبة 2.6٪.

فيما يمثل الأجانب الحاصلين على مؤهل جامعي العدد الأكبر حيث بلغ 907 أجانب بنسبة 77.4٪، يليهم الحاصلين على مؤهل أقل من الجامعي بعدد 138 أجنبي بنسبة 11.8٪.

ويمثل الأخصائيـون (أصحاب المهن العلمية) العدد الأكبر حيث بلغ 742 أجنبيا بنسبة 63.3٪، يليهم كبار المسئولين والمديرون بعدد 286 أجنبي بنسبة 24.4٪، يليها الفنيون ومساعدو الاخصائيين، حيث بلغ عددهم 110 أجنبي بنسبة 9.4٪ من إجمالي عدد الأجانب.

ويتركز العدد الأكبر من العـاملين الأجانب بالقطاع العام / الأعمـال الـعام حيث بلـغ عددهم 548 أجنبي بنسبة 46.8٪ (معظمهم يعملـون بالشركة القابضة للغازات الطبيعية) يليهم العـاملين الأجانب بالهيئات العامة بعدد 309 أجنبي بنسبة 26.4٪، (معظمهم يعملون في الهيئة المصرية العامة للبترول والهيئة الوطنية للإعلام (اتحاد الإذاعة والتلفزيون سابقاً).

وبلغ عـدد الأجانب الذين قاموا بتجديد التعاقد للعمل في القطاع الحكومي والقطاع العام / الأعمال العام 934 أجنبي بنسبة 79.7%، في حين بلغ عدد المتعاقدين لأول مرة 238 بنسبة 20.3% عام 2020.