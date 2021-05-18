5548 إصابة و102 وفاة بكورونا في تشيلي

ذكرت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية، أنه تم تسجيل 5 آلاف و548 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في تشيلي، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى مليون و292 ألفا و96 حالة.

وأفادت الجامعة - حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء - بأنه تم تسجيل 102 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 27 ألفا و 934 حالة.

وأضافت الجامعة أنه تم توزيع 16 مليونا و 570 ألفا و936 جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا في جميع أرجاء تشيلي، مشيرة إلى أن عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح المضاد للفيروس بشكل كامل في البلاد بلغ 7 ملايين و493 ألفا و438 شخصا.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

ووفقًا لأحدث الإحصائيات، فقد أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 163.6 مليونا حتى صباح اليوم الثلاثاء، فيما وصل عدد جرعات اللقاحات المعطاة حول العالم إلى 1.48 مليار جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0700 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 163 مليونا و 643 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع لثلاثة ملايين و390 ألف حالة.



وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.



وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا والمكسيك وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.