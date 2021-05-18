«طيران الإمارات»: متفائلون بتعافي قطاع السفر هذا العام

أبدى الشيخ أحمد بن سعيد الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة مجموعة طيران الإمارات تفاؤله تجاه أداء قطاع السفر هذا العام في الإمارات خاصة، مع ارتفاع أعداد المسافرين الحاصلين على اللقاح بالإضافة إلى رفع القيود على السفر في العديد من البلدان.



وأشار، في تصريح لقناة "العربية"، إلى أن دولة الإمارات تمكنت من منح أكثر من 12 مليون لقاح حتى الآن، فيما تحقق دول المنطقة تقدماً أيضاً في عمليات التطعيم، لافتا إلى وجود بوادر مبشرة من بعض دول العالم التي أصبح من الممكن فتح السفر إليها مع عودة حرية التنقل بشكل أبسط وأسلس مقارنة بالسنة الماضية.



وأشار أيضا إلى أن نشاط قطاع الطيران يشكل حاليا ما نسبته 35% فقط مما كان عليه قبل جائحة كورونا.



وبخصوص الإقبال على الدرجات الممتازة مثل الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال على متن طائرات "طيران الإمارات"، لفت بن سعيد إلى أنها تشهد نسباً عالية، مع وجود ميزات جيدة في طائرات الشركة التي تتوفر على الغرف المقفلة مع توفير التباعد، ما ساعد على الإقبال الجيد ودعم الأسعار على هذه الخطوط.

كورونا حول العالم



يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.



وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات الآمنة خلال شهر رمضان في سياق كوفيد-19، و كذلك تدابير التباعد الجسدي التي يجب اتباعها أثناء الصلاة وخلال موسم الحج والموائد الجماعية وغيرها من المناسبات الاجتماعية أو الدينية.



وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا والمكسيك وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.