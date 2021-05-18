بالأسماء.. إصابة 7 في انقلاب «توكتوك» غرب بنى سويف

أصيب 7 أشخاص، اليوم الثلاثاء، فى حادث انقلاب "توكتوك"، على طريق "أهناسيا - منشأة الأمراء" غرب محافظة بني سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الاسعافات الاولية اللازمة.



وتلقى اللواء محمد مراد، مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب "توكتوك" ، على طريق "أهناسيا - منشأة الأمراء" غرب المحافظة ووجه على الفور بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

- أسماء المصابين في الحادث



وانتقلت على الفور 4 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين هم ربيع محمد عبد السلام، 28 سنة ومقيم بقرية السعادنة، سائق، مصاب باشتباه كسر بالضلوع، وأحمد عبد التواب محمد، 15 سنة، عامل، مصاب بكسر بالعمود الفقري، وأحمد عابدين محمد، 14 سنة، عامل مصاب بكسر في الذراع الأيمن، وعبد الرحمن عابدين محمد، 11 سنة، طالب، مصاب بجرح قطعى بالرأس حوالى 10 سم.

كما أصيب أحمد عادل سليمان، 13 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، وعبد الرحمن شحاته عبد الله، 15 سنة، مصاب بكسر بالعمود الفقري، وعبد الله شحاته عبدالله، 14 سنة، مصاب بجرح بالرأس حوالى 5 سم.



تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف الجامعى لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة، تحت إشراف الدكتور محمد شعبان، مدير عام المستشفيات الجامعية، وقامت إدارة مرور بنى سويف برفع آثار الحادث وإعادة حركة الطريق مرو أخرى وتم تحرير محضر بالواقعة.

وكانت شهدت محافظة بنى سويف أمس إصابة 12 شخصا بينهم 3 أطفال، فى حادث انقلاب سيارة 8 راكب، بالطريق الصحراوي الشرقي، في اتجاه القاهرة بدائرة محافظة بنى سويف وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.