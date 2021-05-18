جامعة أسيوط: تعيين 5 رؤساء أقسام جدد بكليات الزراعة والآداب والتمريض

أصدر الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عدة قرارات تتضمن تعيين 5 من رؤساء الأقسام الجدد بكليات الزراعة والآداب والتمريض بالجامعة.

وأعلن رئيس الجامعة أن قراراته تضمنت في كلية الزراعة تعيين كلٍ من الدكتور محمد فرغلي علم الدين الأستاذ بقسم إنتاج الدواجن رئيساً للقسم، والدكتور علي محمد عبد الرحيم الأستاذ بقسم الألبان رئيساً للقسم، وذلك لمدة 3 سنوات لكلٍ منهما.

إلى جانب قرارين آخرين في كلية الآداب، وذلك بتعيين الدكتور عبد الحفيظ السيد أحمد بكري الأستاذ بقسم اللغة العربية رئيساً للقسم وذلك حتى بلوغ سيادته السن القانونية للمعاش، وقيام الدكتور منصور سعيد محمد الأستاذ المساعد بقسم المكتبات والوثائق والمعلومات بالعمل رئيساً للقسم وذلك لمدة عام.

أما في كلية التمريض فقد أصدر سيادته قراراً بتجديد قيام الدكتورة نرمين محمود عبد العزيز بركات الأستاذ المساعد بقسم تمريض المسنين بالعمل رئيساً للقسم وذلك لمدة عام.

هذا وتناشد محافظة أسيوط المواطنين بالالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية ومنع التجمعات وارتداء الكمامات والإلتزام بالقرارات الصادرة في هذا الشأن تجنباً لنشر العدوى بفيروس كورونا المستجد والإسراع في التسجيل علي الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان "www.egcovac.mohp.gov.eg" للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد وبموجب التسجيل يتم تحديد الأيام المخصصة للحصول على جرعة اللقاح وذلك من خلال الخط الساخن 15335 بالاضافة إلي تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهي رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745) ورقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة "www.shakwa.eg" وأرقام وزارة الصحة والسكان (105) و (15335) والتي خصصتها وزارة الصحة لتلقي أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية او من خلال تطبيق "صحة مصر".