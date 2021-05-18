حملة لتوفير لقاح كورونا للمواطنين بقرى المنيا

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا إن مديرية الصحة بالتنسيق، مع المجلس القومي للمرأة بدأت حملاتها للتوسع في توفير لقاح فيروس كورونا بعدد من القرى بمراكز المحافظة، حيث جرى تنظيم حملة بقرية أبو يعقوب التابعة لمركز المنيا، لتلقى المواطنين لقاح فيروس كورونا المستجد، وتستهدف الحملة، أصحاب الأمراض المزمنة والمسنين مع إعطاء الاولوية للسيدات بالقرية.

وأوضح المحافظ أن تلك الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتعليمات الصادرة من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بهدف التوسع في التطعيم بلقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19" للمواطنين، بالقري وأماكن التجمعات العامة، دور العبادة "المساجد - الكنائس" ودور الرعاية وعمال النظافة، والمنشأت العامة والخدمية التي يتردد عليها المواطنون.

من جانبه قال الدكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة، إن الحملة تهدف إلى تلقيح المسنين وأصحاب الأمراض المزمنة لأنهم الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس نظرا لحالتهم الصحية والعمر المتقدم.

وأكدت الدكتورة منال أبو سمرة مقرر المجلس القومي للمرأة بالمنيا أن التنسيق بين مديرية الصحة والمجلس يشمل جميع التخصصات الصحية ويتم على أعلى مستوى، موضحة أن الحملة تتمتع برعاية ودعم كبير من اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة ، وذلك حرصا على حياة المواطنين وتوفير اللقاح للمواطن بسهولة وفي أي مكان وخاصة السيدات المسنات و ذوي الأمراض المزمنة، ولفتت إلى أن الحملة ستكون داخل جميع التجمعات السكنية والقري بشرط تسجيل البيانات علي موقع التسجيل الخاص بوزارة الصحة، ويعمل المجلس القومي للمرأة علي توفير كل الدعم للمرأة حتي تنعم بحياة كريمة تتناسب مع الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية، لدعم وتأهيل وتمكين المرأة في جميع القطاعات الهامة بالدولة المصرية.

لقاح كورونا

لقاح كورونا بالمنيا

لقاح كورونا بالمنيا