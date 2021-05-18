حملة لتوفير لقاح كورونا للمواطنين بقرى المنيا
قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا إن مديرية الصحة بالتنسيق، مع المجلس القومي للمرأة بدأت حملاتها للتوسع في توفير لقاح فيروس كورونا بعدد من القرى بمراكز المحافظة، حيث جرى تنظيم حملة بقرية أبو يعقوب التابعة لمركز المنيا، لتلقى المواطنين لقاح فيروس كورونا المستجد، وتستهدف الحملة، أصحاب الأمراض المزمنة والمسنين مع إعطاء الاولوية للسيدات بالقرية.
وأوضح المحافظ أن تلك الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتعليمات الصادرة من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بهدف التوسع في التطعيم بلقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19" للمواطنين، بالقري وأماكن التجمعات العامة، دور العبادة "المساجد - الكنائس" ودور الرعاية وعمال النظافة، والمنشأت العامة والخدمية التي يتردد عليها المواطنون.
من جانبه قال الدكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة، إن الحملة تهدف إلى تلقيح المسنين وأصحاب الأمراض المزمنة لأنهم الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس نظرا لحالتهم الصحية والعمر المتقدم.
وأكدت الدكتورة منال أبو سمرة مقرر المجلس القومي للمرأة بالمنيا أن التنسيق بين مديرية الصحة والمجلس يشمل جميع التخصصات الصحية ويتم على أعلى مستوى، موضحة أن الحملة تتمتع برعاية ودعم كبير من اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة ، وذلك حرصا على حياة المواطنين وتوفير اللقاح للمواطن بسهولة وفي أي مكان وخاصة السيدات المسنات و ذوي الأمراض المزمنة، ولفتت إلى أن الحملة ستكون داخل جميع التجمعات السكنية والقري بشرط تسجيل البيانات علي موقع التسجيل الخاص بوزارة الصحة، ويعمل المجلس القومي للمرأة علي توفير كل الدعم للمرأة حتي تنعم بحياة كريمة تتناسب مع الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية، لدعم وتأهيل وتمكين المرأة في جميع القطاعات الهامة بالدولة المصرية.