اختلفوا على الأجرة.. سائق وشقيقه يقتلان شابا في الحوامدية

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، اليوم الثلاثاء، من القبض على سائق "توك توك" وشقيقه؛ لاتهامهما بقتل شاب بسبب الخلاف على قيمة أجرة توصيله بالحوامدية.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد مقتل شاب نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض في الحوامدية.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن المجني عليه اختلف مع سائق "توك توك" على أجرة توصيله، مما تسبب في نشوب مشاجرة اعتدى خلالها السائق وشقيقه على المجني عليه بسلاح أبيض، ما أسفر عن مقتله.

وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتي قررت حبس المتهمين احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

عقوبة جرائم القتل القانونية :

قانون العقوبات فرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى.

ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام. وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط. أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه. كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.