«جبروت أب».. عذب ابنته ليجبرها على الزواج ولرفضها خنقها حتى الموت

"خنقها" حتى الموت هذا ما حدث مع فتاة رفضت أوامر والدها الذي اعتاد إهانتها والتعدي عليها بالضرب وعندما رفضت الامتثال لأوامره والزواج من أحد الاشخاص الذي اختاره لها على غير رغبتها، حاول إجبارها على الزواج بالضرب وعندما أصرت على موقفها قام بالانتقام منها وخنقها حتى فارقت الحياة، في منطقة الحوامدية بمحافظة الجيزة.

ويستجوب رجال المباحث والدة الفتاة لكشف ملابسات الجريمة، بالإضافة إلى الاستماع لأقوال شقيقها وأفراد أسرتها، وأشارت التحريات إلى أن خلافات أسرية دفعت المتهم لقتل ابنته خنقا.

- أقوال الشهود

وذكر شهود عيان أن المتهم كان دائم الاعتداء على ابنته بالضرب، وأنه كان يرغب في إجبارها على الزواج من أحد الأشخاص ومع رفضها الاستجابة له، اعتدى عليها بالضرب وقتلها بأن خنقها حتى فارقت الحياة، ويتم تكثيف التحريات واستجواب المتهم لكشف الدافع الحقيقي وراء الحادث.

و تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بمقتل فتاة داخل مسكنها بمنطقة الحوامدية، و انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن والدها وراء ارتكاب الجريمة، بسبب خلافات أسرية، وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

- عقوبة التعذيب قانونا

يختلف نوع الجزاء طبقاً لاختلاف الجرم، فمن الجرائم ما هو تأديبى ومنها ما هو جنائي ومدنى، فقد يمثل الذنب جريمة واحدة؛ ومن ثم يرتب نوعاً واحداً من الجزاء، وقد يشكل الفعل أكثر من نوع من الجرائم؛ ومن ثم يرتب أنواعاً عدة من الجزاءات، وتعذيب المتهم لحمله على الاعتراف يمثل جريمة جنائية، قرر المشرع لها عقاباً نص عليه فى المادة (126) عقوبات، وأيضاً تمثل مخالفة إجرائية وذلك لعدم مراعاة أحكام قانون الإجراءات وخرق قاعدة الشرعية والواجب الإجرائى الذى يفرضه القانون؛ ومن ثم رتب جزاء إجرائياً متمثلاً فى البطلان لعدم مراعاة أحكام القانون فيما يتعلق بالإجراءات الجوهرية.