الثلاثاء 18 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

هرب من حرارة الجو بالغرق.. وفاة شاب في مياه النيل بالصف

غرق
غرق

تمكنت قوات الإنقاذ النهري، بمديرية أمن الجيزة، اليوم الثلاثاء، من انتشال جثة شاب توفي باسفكسيا الغرق في نهر النيل بمنطقة الصف. 

و تلقت غرفة النجدة، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بغرق أحد الأشخاص في نهر النيل، في منطقة الصف، و انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال التحريات، أن الضحية شابا تعرض للغرق خلال السباحة بالنيل، بسبب ارتفاع درجة الحرارة، و تم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري، وانتشال جثة الضحية، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

- غرق شاب أثناء السباحة في ترعة بأطفيح

وفي السياق ذاته، كان ضباط مركز شرطة أطفيح، قد تلقوا بلاغا من عامل يفيد بغرق نجله بنهر النيل في أطفيح، بإجراء التحريات، وتبين أن المتوفي شاب في العقد الثاني من العمر يدعي «ح. ف»، وأنه يوم الواقعة خرج للهو مع أصحابه و قرروا السباحة بإحدى الترع التابعة لدائرة المركز، ولكون نجله لا يجيد السباحة قد جرفه التيار وتعرض للغرق بعد ذلك ولقي مصرعه في الحال.

الإنقاذ النهري أمن الجيزة انتشال منطقة الصف نهر النيل غرفة النجدة

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