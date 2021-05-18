الثلاثاء 18 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

14 وجهًا جديدًا.. قائمة أبطال مسلسل «حلم»

المخرج حسني صالح
المخرج حسني صالح

يستعد المخرج حسني صالح الدخول إلى لوكيشن تصوير مسلسله الجديد "حلم" خلال الأيام القادمة عقب انتهاء كافة ترتيبات العمل الجديد للعرض خلال الفترة القادمة من إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي وشركة الجابري، وننشر خلال التقرير التالي تفاصيل وقائمة أبطال مسلسل حلم.

أبطال مسلسل حلم

واختار المخرج حسني صالح مجموعة مميزة من الأبطال للمشاركة في قائمة أبطال مسلسل حلم بالإضافة إلى اختيار 14 وجهًا جديدًا من معهد فنون مسرحية لإضافة دماء جديدة للشاشة، ويقف على بطولة العمل كلا من صابرين ةمحمد رياض ووفاء عامر ونضال الشافعي ومدحت تيخا، وسامي مغاوري ونهال عنبر وعلاء مرسي وأسماء ماهر وحمدي عباس ورضوى الشريف وجنة عبد المنعم وياسمين جمال وشريف خير الله وعبد الخالق أحمد وهايدى رفعت ومروج ووردشان ويوسف الأسدى هايدي كابوه و ريهام فتحى وقمر السباعى والمسلسل من تأليف محمد رجاء ورؤية درامية للكاتب يسري الفخراني.

تفاصيل مسلسل حلم 

مسلسل حلم للمخرج حسني صالح يتناول جهود الدولة المصرية تجاح الإنسانية وإنقاذ حياة الآلاف من سكان العشوائيات والأماكن الخطرة ونقلهم في حي الأسمرات بمراحله المختلفة ويقدم مسلسل "حلم رؤية مختلفة تماما لهؤلاء السكان وكيف تحولت حياتهم فيما يشبه الحلم بعد كابوس طويل عاشوا فيه خلال سنوات طويلة طالهم الإهمال، ويقدم المسلسل نظرة إنسانية مختلفة تماما عن السكان بحياتهم الجددية وكيف خرجت منهم مواهب في مختلف المجالات بعد أن تم منحهم.

مدينة الأسمرات شهدت خلال الفترة الماضية اهتماما كبيرا بعد افتتاح أكثر من مرحلة وتسكين آلاف الاسر بعد نقلهم من أماكن عشوائية مختلفة تنتمي إلى فئة الأاماكن الخطرة وتم افتتاح عدد من الأندية والمكتبات ومراكز الشباب المختلفة لتنمية قدرات شباب تلك المناطق واستخراج طاقاتهم الهائلة بشكل إيجابي. 

قائمة أبطال مسلسل حلم مسلسل حلم حلم حسني صالح محمد رياض صابرين

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