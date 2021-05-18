الثلاثاء 18 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إعطاء 40.1 مليون جرعة من لقاحات «كورونا» في ألمانيا

كورونا
كورونا

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الثلاثاء، أنه تم إعطاء 40.1 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في ألمانيا حتى الآن.
وبحسب البيانات المعلنة اليوم، يُقدر متوسط معدل التطعيم في ألمانيا بـ878 ألفا و642 جرعة في اليوم الواحد. وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق ألمانيا ثلاثة أشهر لتطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين.
وبدأت حملة التطعيم ضد كورونا في ألمانيا قبل نحو 20 أسبوعًا.
ووفقا للبيانات، وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا إلى 61ر3 مليون حالة، وبلغ عدد الوفيات المرتبطة بجائحة كورونا في البلاد 86 ألفا و212 حالة.
ومضى عام و16 أسبوعا منذ الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في ألمانيا.
يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

إصابات كورونا في ألمانيا
سجلت البرازيل 40 ألفا و941 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ العدد الإجمالي نحو 15.63 مليون حالة.

وأكدت وزارة الصحة البرازيلية- عبر موقعها الإلكتروني امس الإثنين- ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا في البلاد بواقع 1036 حالة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 435 ألفا و751 وفاة.

وتعد البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند، وتواجه في الأسابيع الأخيرة ارتفاعات حادة لكلا المؤشرين، وحذرت منظمة الصحة العالمية من تزايد معدلات انتشار فيروس كورونا في البرازيل على نحو خطير، وحثت جميع البرازيليين على الالتزام بالإجراءات الوقائية لوقف تفشيه.

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