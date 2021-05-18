الثلاثاء 18 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ارتفاع إصابات «كورونا» في قيرغيزستان إلى أكثر من 100 ألف حالة

كورونا
كورونا

سجلت قيرغيزستان، اليوم الثلاثاء، 234 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 100 ألف و956 إصابة.
وذكر المركز المعني برصد حالات "كوفيد-19"، وفقا لوكالة أنباء "آكي بيرس" الرسمية في قيرغيزستان، أن البلاد سجلت في الوقت نفسه 282 حالة شفاء تام من المرض، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين من الجائحة في البلاد إلى 94 ألفا و168 متعافيا.. فيما تم تسجيل 7 حالات وفاة جديدة من جراء الإصابة بالفيروس في أخر 24 ساعة، ليرتفع اجمالي الوفيات إلى 1718 حالة.
وأضاف المركز أن 1605 مرضى بالفيروس التاجي يتلقون العلاج داخل المستشفيات المختلفة في جميع أنحاء البلاد، منهم 413 في حالة حرجة.
أما على صعيد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في قيرغيزستان، فقد أوضح المركز صباح اليوم أن أكثر من 54 ألف شخص تلقوا حتى الآن الجرعة الأولى من هذه اللقاحات.
كورونا حول العالم
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
ووفقًا لأحدث الإحصائيات، فقد أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 163.37 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و523229.

ترتيب إصابات فيروس كورونا عالميًا 
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.
كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.
تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

 

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