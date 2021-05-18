الثلاثاء 18 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

استقرار الإصابات اليومية بكورونا في كمبوديا

كورونا
كورونا

يبدو أن كمبوديا بدأت تسيطر على فيروس كورونا، حيث سجلت حالات إصابة أقل من 400 حالة لليوم الخامس على التوالي.


وسجلت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء 345 حالة إصابة جديدة بالفيروس، لتستمر حالات الاصابة في التراجع بعدما وصلت إلى نحو ألف حالة يومية مطلع مايو الجاري.


وسجلت الوزارة 1337 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية.


ويأتي تراجع حالات الاصابة في الوقت الذي تسرع فيه كمبوديا من وتيرة التطعيم، حيث بلغ عدد من حصلوا على جرعة واحدة على الأقل من اللقاح 2 مليون شخص.


وكانت كمبوديا قد أنهت العام الأول من جائحة كورونا وقد سجلت أقل من 500 حالة إصابة ولم تسجل وفيات بالفيروس.


وأدى تفشي للفيروس، شمل سلالة أكثر قدرة على الانتشار في فبراير الماضي لتسجيل أكثر من 22 ألف حالة إصابة و 156 حالة وفاة.

 

ترتيب إصابات فيروس كورونا عالميًا 


وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.
كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.
تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.


أعراض الإصابة بكورونا


تتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة. 
ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS) قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وصدمات إنتانية، وجلطات دموية.
وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

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