الثلاثاء 18 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

لقاح «كورونا» يتصدر المناقشات في قمة الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية

كورونا
كورونا

أعلن مكتب الرئاسة في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس مون جاي إن، سيبدأ غدًا الأربعاء، زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية لعقد قمته الأولى مع الرئيس جو بايدن.
وذكرت هيئة الإذاعة الكورية "كيه.بي.إس." أن الرئيس مون سيصل واشنطن اليوم فيما سيبدأ برنامج الزيارة غدًا، ويستمر لمدة أربعة أيام سيناقش خلالها العديد من القضايا على رأسها تحسين التعاون المشترك بشأن إنتاج اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، متابعة أنه سوف يزور مجلس النواب.

 ويعقد محادثات مع رئيسته نانسي بيلوسي وغيرها من قادة المجلس، كما سيلتقي بنائبة الرئيس كمالا هاريس الجمعة في البيت الأبيض قبل انعقاد القمة مع الرئيس بايدن.

كورونا حول العالم
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

ترتيب إصابات فيروس كورونا عالميًا 
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.
كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.
تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

كوريا الجنوبية الأمريكية-الكورية الجنوبية كوفيد-19 سول كورونا

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