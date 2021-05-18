972 إصابة جديدة و14 وفاة بكورونا في بلجيكا

سجلت بلجيكا 972 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال 24 ساعة الماضية؛ في حين سجلت 2153 حالة بين 8 و14 مايو الجاري ويمثل هذا انخفاضا بنسبة 28٪ عن فترة الأيام السبعة السابقة.

وذكر معهد الصحة العام في بلجيكا (سيانسانو) - حسبما ذكرت قناة (آر تي بي إف) الإخبارية البلجيكية، اليوم الثلاثاء- أنه يوجد 1857 حالة حاليا بالمستشفيات بينهم 610 مريضا في العناية المركزة ووفاة 14 حالة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكد المعهد أنه منذ بداية ظهور الوباء في بلجيكا توفي 24.723 شخصا بسبب كوفيد-19.

وكان مليون و32 ألفا و895 أشخاص أصيبوا بالجائحة منذ ظهورها في بلجيكا، كما نقل 72 ألفاً و750 شخصا إلى المستشفيات.

يذكر أن 397679 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح، بينما حصل 260514 شخصا على الجرعة الثانية للقاح.



إرشادات منظمة الصحة العالمية



يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات الآمنة خلال شهر رمضان في سياق كوفيد-19، وكذلك تدابير التباعد الجسدي التي يجب اتباعها أثناء الصلاة وخلال موسم الحج والموائد الجماعية وغيرها من المناسبات الاجتماعية أو الدينية.

وأضافت أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا والمكسيك وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.