تايوان تغلق المدارس وسط زيادة في الإصابات المحلية بكورونا

قالت حكومة تايوان اليوم الثلاثاء إنها ستغلق جميع المدارس حتى 28 مايو الجاري وسط زيادة مطردة في حالات الإصابة المحلية بمرض كوفيد-19.

وذكرت وزارة التعليم أنه سيتم الانتقال إلى التعليم عبر الإنترنت بدءا من غد الأربعاء.

وأعلنت السلطات الصحية اليوم تسجيل 240 إصابة محلية جديدة بالمرض.

كانت تايوان قد رفعت مستوى التأهب للتصدي لفيروس كورونا قبل يومين في العاصمة تايبه ومحيطها وفرضت قيودا لمدة أسبوعين ستؤدي إلى إغلاق أماكن كثيرة والحد من التجمعات.

إصابات فيروس كورونا في تايوان

أعلن وزير الصحة التايواني، تشن شي تشونج، أن بلاده سجلت 207 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 1682 حالة.

وأوضح تشونج -حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الإثنين- أن هذه تعد أعلى حصيلة إصابات يومية يتم تسجيلها في البلاد منذ بداية الجائحة، مشيرا إلى أن جميع الحالات المسجلة محلية.

ويبلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس حتى الآن 12 حالة، فيما رفعت لجنة مكافحة فيروس كورونا مستوى التنبيه في محاولة لاحتواء انتشار الفيروس مع زيادة عدد الحالات المحلية .



إرشادات منظمة الصحة العالمية



يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات الآمنة خلال شهر رمضان في سياق كوفيد-19، و كذلك تدابير التباعد الجسدي التي يجب اتباعها أثناء الصلاة وخلال موسم الحج والموائد الجماعية وغيرها من المناسبات الاجتماعية أو الدينية.

وأضافت أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا والمكسيك وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.



أعراض الإصابة بكورونا

تتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS) قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وصدمات إنتانية، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.