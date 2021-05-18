زلزال قوي يضرب مقاطعة «سومطرة» بإندونيسيا

ضرب زلزال بلغت شدته 5.1 درجة على مقياس ريختر منطقة "ويست نياس" في مقاطعة "سومطرة الشمالية" بإندونيسيا، دون ورود أنباء فورية عن وقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الهزة الأرضية.

وقال مكتب وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء في إندونيسيا في مدينة "ميدان" - حسبما ذكر راديو "صوت إندونيسيا"، اليوم الثلاثاء - إن مركز الزلزال وقع على بعد 120 كيلومترا جنوب غرب منطقة "ويست نياس"، وعلى عمق 12 كيلومترًا.

ولم تصدر أي تحذيرات من وقوع موجات مد عاتية (تسونامي) عقب وقوع الزلزال.

وكان زلزال بقوة 6.2 درجة قد ضرب منطقتي "ماجيني" و"ماموجو" بإقليم "سولاويسي الغربية" في 15 يناير الماضي، ما أسفر عن مقتل أكثر من مائة شخص وإصابة المئات الآخرين.

وفي كثير من الأحيان تضرب زلازل أجزاء مختلفة من إندونيسيا، حيث تقع البلاد على حلقة النار حول المحيط الهادي، حيث تتقابل العديد من الصفائح التكتونية وتسبب نشاطًا بركانيًا وزلزاليًا بشكل متكرر.

وعلي صعيد آخر، دعا وزير التجارة الإندونيسي محمد لطفي، في بيان اليوم الثلاثاء، منصات التجارة الإلكترونية إلى تقديم عروض ترويجية وشحن مجاني للعملاء خلال أسبوع التسوق عبر الإنترنت الذي يبدأ غدًا ويستمر حتى 13 من الشهر الجاري.

ووفقًا لما نقلته وكالة "بلومبرج" للأنباء فإن التدابير تهدف إلى تحفيز الإنفاق، بعدما اختصرت البلاد، صاحبة أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا، فترة عطلة العيد، وحظرت عودة المواطنين إلى مناطقهم لمنع تزايد الإصابات بكورونا.

وكانت الحكومة قد خططت في البداية لدعم تكلفة الشحن للمهرجان.

ومن المتوقع أن تشارك نحو 72 منصة للتجارة الإلكترونية في المهرجان الذي سيقدم منتجات محلية.