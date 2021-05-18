2473 إصابة جديدة بكورونا في تايلاند

أعلنت تايلاند اليوم الثلاثاء، تسجيل 2473 حالة إصابة جديدة و35 وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ 24 ساعة السابقة.

ونقلت صحيفة (بانكوك بوست) التايلاندية عن مركز إدارة أزمة كورونا قوله إن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 113 ألفا و555 إصابة بكوفيد-19، و649 حالة وفاة ناجمة عنه.

وتضمنت الحالات الجديدة، 680 حالة مصابة بكورونا في السجون و1793 حالة من المجتمع المدني.

وتجاوز العدد الاجمالي للمتعافين من المرض عتبة ال65 ألف حالة، بينما يخضع 35 ألفا و55 حالة للرعاية الطبية في المستشفيات.

أعراض الإصابة بكورونا



تتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS) قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وصدمات إنتانية، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

ترتيب إصابات كورونا عالميًا

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات الآمنة خلال شهر رمضان في سياق كوفيد-19، و كذلك تدابير التباعد الجسدي التي يجب اتباعها أثناء الصلاة وخلال موسم الحج والموائد الجماعية وغيرها من المناسبات الاجتماعية أو الدينية.