الثلاثاء 18 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إندونيسيا تدشن حملة تطعيم خاصة ضد فيروس كورونا

لقاح كورونا
لقاح كورونا

دشنت إندونيسيا حملة تطعيم خاصة، تهدف لتطعيم ما لايقل عن 10 مليون شخص ضد فيروس كورونا.
وسيتكفل بتكاليف التطعيم  الشركات ذات العمالة الكثيفة والشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقال الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو أثناء حضوره مراسم  التدشين  في مصنع يونليفر في شيكارانج، بإقليم  جاوة الغربية " أنا سعيد بأنه تم تدشين حملة تطعيم خاصة. أتمنى أن يحظى الجميع بالحماية من الفيروس، وأن تكون المصانع في المناطق الصناعية أكثر إنتاجا".

وأضاف ويدودو " حملة التطعيم الخاصة يمكن أن تسرع من وتيرة برنامج التطعيم في إندونيسيا".

وجرى التدشين بحضور شركات من 18 موقعا في المناطق الصناعية بالعاصمة جاكرتا عبر تقنية الفيديو.

ووفقا للهيئة الصحية المنظمة، سيبلغ سعر الجرعة الواحدة من لقاح سينوفارم 500 ألف روبية إندونيسية أو 35 دولارا.

وقال رئيس غرفة التجارة روسان روسلاني إن أكثر من 22 ألف شركة قامت بالتسجيل من أجل تطعيم أكثر من 10 ملايين من العاملين وأسرهم.

وتأمل إندونيسيا في الوصول لمناعة القطيع من خلال تطعيم 181 مليون شخص، ولكن وتيرة التطعيم بطيئة. وقد جرى توزيع ما لايقل عن 22 مليون جرعة في إطار برنامج التطعيم الذي تنفذه الحكومة، حيث حصل 8 مليون شخص على الجرعة الثانية.


ترتيب إصابات فيروس كورونا عالميًا 


وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.
وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا والمكسيك وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان. 

كورونا فيروس كورون إندونيسيا فيروس كورونا

الأكثر قراءة

إصابة لاعب سراميكا كليوباترا وصديقه في حادث سيارة بطريق «الغردقة - رأس غارب»

«خلع ملابسه».. فتاة تروي واقعة تحرش في طنطا.. وطبيب نفسي: شخصية سيكوباتية

«الزراعة» تحذر من تناول الآيس كريم خلال الموجة الحارة

إصابات كورونا العالمية تتجاوز 163.37 مليون حالة

السعودية تعلن شروط استئناف السفر مع مصر

كان البطل الحقيقى لمسلسل «رأفت الهجان».. لهذا السبب استبعد عادل إمام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

مسيحيو المشرق والقضية الفلسطينية

د. رائد العزاوى

فلسطين فى عقل وضمير القيادة المصرية

جمال-أسعد

القضية الفلسطينية وصراع الحضارات

ماجد حبته

فيلتمان سيتجول مجددًا!

عصام زكريا

عصام زكريا يكتب: في عيد ميلاده الواحد والثمانين: أسرار الهرم.. عادل إمام!

ماجد حبته

مؤتمر وقمة باريس

محمود خليل

«نداء الحسين» فى «الثلاثية»

مؤمن المحمدي

المدافع الهداف

صور

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

رؤساء وملوك العالم العربي يؤدون صلاة العيد وسط إجراءات احتزازية (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

«الأغذية العالمي» يقدم دعما عاجلا للمتضررين بغزة

مساعي دبلوماسية مكثفة مع تواصل القصف بين إسرائيل وقطاع غزة

إنجازات ضرورية .. متى ستنتهي المواجهة العسكرية بين إسرائيل وحماس؟