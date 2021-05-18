إندونيسيا تدشن حملة تطعيم خاصة ضد فيروس كورونا

دشنت إندونيسيا حملة تطعيم خاصة، تهدف لتطعيم ما لايقل عن 10 مليون شخص ضد فيروس كورونا.

وسيتكفل بتكاليف التطعيم الشركات ذات العمالة الكثيفة والشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقال الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو أثناء حضوره مراسم التدشين في مصنع يونليفر في شيكارانج، بإقليم جاوة الغربية " أنا سعيد بأنه تم تدشين حملة تطعيم خاصة. أتمنى أن يحظى الجميع بالحماية من الفيروس، وأن تكون المصانع في المناطق الصناعية أكثر إنتاجا".

وأضاف ويدودو " حملة التطعيم الخاصة يمكن أن تسرع من وتيرة برنامج التطعيم في إندونيسيا".

وجرى التدشين بحضور شركات من 18 موقعا في المناطق الصناعية بالعاصمة جاكرتا عبر تقنية الفيديو.

ووفقا للهيئة الصحية المنظمة، سيبلغ سعر الجرعة الواحدة من لقاح سينوفارم 500 ألف روبية إندونيسية أو 35 دولارا.

وقال رئيس غرفة التجارة روسان روسلاني إن أكثر من 22 ألف شركة قامت بالتسجيل من أجل تطعيم أكثر من 10 ملايين من العاملين وأسرهم.

وتأمل إندونيسيا في الوصول لمناعة القطيع من خلال تطعيم 181 مليون شخص، ولكن وتيرة التطعيم بطيئة. وقد جرى توزيع ما لايقل عن 22 مليون جرعة في إطار برنامج التطعيم الذي تنفذه الحكومة، حيث حصل 8 مليون شخص على الجرعة الثانية.



ترتيب إصابات فيروس كورونا عالميًا



وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا والمكسيك وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.