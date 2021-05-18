الثلاثاء 18 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الري» تزيل 3 تعديات على نهر النيل بالقاهرة وسوهاج والدقهلية

إزالة التعديات على
إزالة التعديات على النيل

تواصل أجهزة وزارة الموارد المائية والري، تنفيذ حملاتها للقضاء على كافة أشكال التعديات على نهر النيل و وأد هذه التعديات في مهدها، والتي يعتبر أخطرها الردم في مجرى نهر النيل، حيث أن التمادي في ذلك النوع من التعدي يؤدي لتقليص القطاع المائي للمجري وبالتالي عدم التمكن من إمرار التصرفات اللازمة.

ورصدت أجهزة الوزارة في إطار الحملات المستمرة لمواجهة هذه التعديات، قيام مجموعه من الجرارات الزراعيه بإلقاء ناتج مخلفات هدم وذلك بمناطق متفرقه بناحية الشيخ مكرم بمحافظة سوهاج، بالإتفاق مع المزارعين أصحاب الأراضي الزراعية المطلة على نهر النيل لتوسعة هذه الأراضى على حساب القطاع المائى لمجرى النهر، وعلى الفور تم إيقاف هذه الأعمال والدفع بالمعدات لإزالة هذا التعدي على أن يتم تحصيل تكاليف الإزالة من المخالفين.

 كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحاب هذه الأراضي وإصدار قرارات إزالة وإرسال جميع المخالفات للنيابة العسكرية. 

أيضا تم رصد قيام أحد الأفراد بمركز شربين بمحافظة الدقهلية ليلاً بعمل سلم من الخرسانة المسلحة والأشجار والردم داخل القطاع المائي، وعلى الفور تم تجهيز المعدات وإزالة التعدى بالتنسيق مع شرطة المسطحات المائية ومركز شرطة شربين، وإحالة المخالف للنيابة العسكرية.

ورصدت مخالفة عبارة عن إنشاء قاعة أفراح على النيل بالبر الشرقي بناحية ركن فاروق بحلوان، وتم إنذار المخالف والذي قام بإزالة المخالفة على الفور بمعرفته.

من جهته، أكد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والرى، الثلاثاء، على التصدى الفورى والحاسم لمثل هذه التعديات وإزالتها فى مهدها بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن وتحويل المتعدي إلي النيابة العسكرية، يهدف للحفاظ على المجارى المائية وضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المنتفعين وحماية أملاك الدولة على المجاري المائية.
 

وشدد وزير الموارد المائية والرى، علي عدم التهاون مع أي تعدي أياً كان حجمه أو مرتكبه بهدف الوصول بنهر النيل الي "نيل بلا تعديات".

 

الرى تعديات التعديات على نهر النيل وزارة محافظات

الأكثر قراءة

إصابة لاعب سراميكا كليوباترا وصديقه في حادث سيارة بطريق «الغردقة - رأس غارب»

«خلع ملابسه».. فتاة تروي واقعة تحرش في طنطا.. وطبيب نفسي: شخصية سيكوباتية

«الزراعة» تحذر من تناول الآيس كريم خلال الموجة الحارة

إصابات كورونا العالمية تتجاوز 163.37 مليون حالة

السعودية تعلن شروط استئناف السفر مع مصر

كان البطل الحقيقى لمسلسل «رأفت الهجان».. لهذا السبب استبعد عادل إمام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

مسيحيو المشرق والقضية الفلسطينية

د. رائد العزاوى

فلسطين فى عقل وضمير القيادة المصرية

جمال-أسعد

القضية الفلسطينية وصراع الحضارات

ماجد حبته

فيلتمان سيتجول مجددًا!

عصام زكريا

عصام زكريا يكتب: في عيد ميلاده الواحد والثمانين: أسرار الهرم.. عادل إمام!

ماجد حبته

مؤتمر وقمة باريس

محمود خليل

«نداء الحسين» فى «الثلاثية»

مؤمن المحمدي

المدافع الهداف

صور

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

رؤساء وملوك العالم العربي يؤدون صلاة العيد وسط إجراءات احتزازية (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

«الأغذية العالمي» يقدم دعما عاجلا للمتضررين بغزة

مساعي دبلوماسية مكثفة مع تواصل القصف بين إسرائيل وقطاع غزة

إنجازات ضرورية .. متى ستنتهي المواجهة العسكرية بين إسرائيل وحماس؟