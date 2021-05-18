«أمن وفعال».. أهالي الوادي الجديد يشيدون بلقاح كورونا ويدعون لتلقيه (فيديو)

أشاد عدد من أهالي محافظة الوادي الجديد بجهود الدولة في توفير لقاح فيروس كورونا المستجد، و قال المهندس محمد عبد الوهاب، مساعد محافظ الوادي الجديد، أن لقاح فيروس كورونا المستجد، هو الحل الوحيد هذه الفترة في ظل غياب علاج فعلي ، وتحرص الدولة على توفيره للفئات الأكثر احتياجا كالطواقم الطبية وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة من خلال التسجيل عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة، مشيرا إلى أنه آمن وفعال ويحفز جهاز المناعة على تكوين أجسام مضادة لحماية الجسم من الإصابة بالفيروس في المستقبل.

- نظام متميز لمنظومة تلقي اللقاح

وأشاد مساعد محافظ الوادي الجديد، أثناء تلقي لقاح كورونا في المجمع الطبي بمدينة الداخلة، بالنظام المتبع والخدمة المستمرة والمعاملة الحسنة وطرق تنفيذ المنظومة من تباعد اجتماعي، بوضع حواجز حديدية ووجود لوحات إرشادية تدل على أماكن تلقي اللقاح وأخرى للتسجيل الإلكتروني وأخرى لإنهاء وإستلام شهادة تلقي اللقاح وميعاد الجرعة الثانية، علاوة على وجود أفراد أمن تمنع دخول اي مواطن بدون إرتداء الكمامة الواقية لعدم نقل الفيروس من مكان لأخر ولحماية المواطنين اثناء تلقي اللقاح

من جانبه قال الدكتور أحمد حنفي، باحث في علوم الصحراء، اثناء تلقي اللقاح بالمركز الطبي بالداخلة، أن اللقاح آمن جدا وفعال، و يقي من الإصابة بالفيروس أو من الإصابة بمرض خطير أو الوفاة، كما أنه يمنع فيروس كورونا من الانتشار والتناسُخ، وهما العمليتان اللتان تسمحان له بتكوين طفرة قد تكون أقدر على مقاومة اللقاحات.

- دعوة للتسجيل والحصول على اللقاح

في حين وجهت الدكتورة جمالات محمد، استشاري طب النساء والتوليد بالوادي الجديد، أثناء تلقيها الجرعة الأولي من لقاح فيروس كورونا، أمس، رسالة لكافة المواطنين قائلة" إلى كل أهلي بادروا سريعا بالتسجيل لتلقي اللقاح الأمن والفعال، بدون تأخير الأمر لا يحتمل كثيرا اللقاح هو الحل الوحيد حاليا، مشيدة بما تقوم به وزارة الصحة والأطقم الطبية بتوفير اللقاح مجانا لكافة الفئات العمرية"

من جهته قال أحمد سنوسي، أحد ابناء مركز الداخلة، أنني تلقيت لقاح كورونا منذ شهر تقريبا ولم يظهر علي أي أعراض جانبية حتي الآن ،مؤكدا أنه تحصين وأمان من نقل العدوى أو حتي الإصابة بها في ظل ارتفاع أعداد الإصابات هذه الفترة.

- تطعيم 67 مواطنا بلقاح كورونا في الوادي الجديد

وكانت مديرية الصحة بمحافظة الوادي الجديد، قد أعلنت أمس ، تطعيم 67 مواطنا بلقاح كورونا بعد تزايد أعداد الإصابة بفيروس كورونا بالوادي الجديد.

وقال الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، إن جميع المراكز تستقبل المواطنين من الساعة 9 صباحََا حتي 9 مساءََ ما عدا مركز الدم حتي 9 مساءََ والتسجيل يتم إلكترونيا أو في أقرب مستشفى أو وحدة صحية.

وشدد على سرعة تسجيل البيانات لتلقي لقاح فيروس كورونا بجميع مراكز المحافظة بالتسجيل للحصول على اللقاح مجاناً من خلال الرابط التالي، Www.egcovac.mohp.gov.eg أو على رقم 15335 أو بأقرب مستشفى أو وحدة صحية.