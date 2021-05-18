تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء 18-5-2021

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم الثلاثاء الموافق 18-5-2021 حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائلا للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يكون ليلا لطيفا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، ومعتدلا على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وفيما يتعلق بالظواهر الجوية، هناك نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات مُتقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف المتر، إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:



العظمى الصغرى

القاهرة 33 19

الإسكندرية 27 18

وادى النطرون 31 19

طنطا 33 19

شبين الكوم 33 19

دمنهور 30 18

بلطيم 26 17

مطروح 25 18

السلوم 30 17

سيوة 31 16

بورسعيد 26 21

دمياط 26 20

الزقازيق 33 19

المنصورة 33 19

الإسماعيلية 32 18

السويس 33 19

العريش 26 19

رفح 26 18

رأس سدر 34 21

نخل 31 16

نويبع 35 25

طابا 31 21

كاترين 31 17

الطور 34 22

شرم الشيخ 39 26

الغردقة 39 25

مرسى علم 36 25

الفيوم 33 19

بنى سويف 33 19

المنيا 34 20

أسيوط 34 20

سوهاج 35 21

قنا 37 23

الأقصر 38 23

أسوان 38 24

إدفو 39 24

أبوسمبل 37 23

الوادى الجديد 37 23

شلاتين 36 24

أبورماد 35 23

حلايب 33 25

رأس حدربة 32 25

