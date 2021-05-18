عانت منه جنا عمرو دياب.. كل ما تريد معرفته عن متلازمة فرط الحركة

شاركت جنا عمرو دياب منشور لها عبر صفحتها الرسمية “فيسبوك”، وجهت فيه رسالة إلى مدرستها السابقة، “queens gate school” في لندن، بسبب إجبارها على ترك الدراسة لعدم قدرتها على تحصيل درجات عالية بسبب إصابتها بـ “ADHD”.

وقالت “چنا” خلال رسالتها، إنها التحقت بالمدرسة في الصف الثامن، ونُصِحت بمغادرة المدرسة في الصف الثاني عشر، بعد تشخيص إصابتها بمتلازمة فرط الحركة ونقص الانتباه ADHD، واضطرابات نفسية كاضطراب القلق الهلعي الـ”anxiety”، مما جعلها تعاني الكثير من الصعوبات في دراستها بسبب معاناتها مع صعوبات في التركيز وعدم تسليم واجباتها المدرسية في موعدها المحدد، وضعف قدرتها على قراءة الأسئلة بالشكل الصحيح، وغيرها من الأمور التي كانت تسبب لها الحرج بين زملائها.

وبحسب موقع"Webteb" نرصد كل ما تريد معرفته عن متلازمة فرط الحركة ونقص الانتباه:

متلازمة فرط الحركة ونقص الانتباه

يعتبر اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط، أو اضطراب فَرط النشاط/ الحركة (ADHD)، حالة مزمنة تصيب ملايين الأطفال وتلازمهم حتى في مرحلة البلوغ، من المشكلات التي يتم نسبها إلى اضطراب الانتباه والتركيز: نقص الانتباه فَرط النشاط / الحركة والسلوك الاندفاعي.

أعراض قصور الانتباه وفرط الحركة

عدم قدرة الطفل على الانتباه للتفاصيل، أو ارتكابه بعض الأخطاء الناجمة عن قلة الانتباه في تحضير واجباته المدرسية.

عدم قدرة الطفل على البقاء منتبها ومتيقظاً أثناء القيام بمهام معينة، واجبات مدرسية أو أثناء اللعب.

يُظهر الطفل صعوبةً في تنفيذ التعليمات أو تتبعها.

يُظْهر الطفل صعوبة في التنظيم أثناء تحضير الواجبات المدرسية أو خلال تنفيذ مهام أخرى.

يتهَرّب الطفل من تنفيذ الواجبات التي لا يحبها والتي تتطلب بذل مجهود فكري، مثل الواجبات المدرسية في المدرسة أو الوظائف البيتية.

كثيراً ما يميل الطفل المصاب بهذا الاضطراب إلى إضاعة أغراضه، مثل الكتب، الأقلام الألعاب والأدوات.

كثيراً ما يميل الطفل إلى نسيان بعض الأمور.

يُظهر الطفل التبرم وعدم الارتياح، يتحرك بعصبية ويتلوى كثيراً.

يميل الطفل إلى ترك مكان جلوسه في الصف، كثيرا، أو يجد صعوبة في الجلوس في مكانه لفترة.

يظهر الطفل دائم النشاط والحركة في معظم الأوقات.

يميل الطفل إلى التحدث بصورة مفرطة.

يميل الطفل إلى الإجابة قبل الانتهاء من سماع السؤال (قبل سماع السؤال كاملاً).

يميل الطفل إلى مقاطعة الحديث أو التشويش عندما يتحدث آخرون أو يلعبون.

أسباب وعوامل خطر قصور الانتباه وفرط الحركة

الوراثة: يرجح أن يكون اضطراب ADHD ينتقل وراثيا،ً من جيل إلى جيل، فقد دلت الأبحاث على إن واحدا من كل أربعين طفلاً يعانون من الاضطراب لديه قريب عائلي واحد، على الأقل، يعاني من الاضطراب ذاته.

تدخين الأم خلال الحمل، استعمال مواد تسبب الإدمان والتعرض للمواد السامّة: المرأة الحامل التي تدخن تزيد من احتمال ولادة طفل يعاني من اضطراب نقص الانتباه والتركيز.

كما تكون النساء الحوامل اللواتي يتعرضن لملوثات بيئية سامة أكثر عرضةً لولادة أطفال مع أعراض اضطراب نقص التركيز والانتباه.

العلاج الدوائي لمتلازمة فرط الحركة

يعتمد علاج الاضطراب على ثلاث ركائز أساسية يكمل بعضها بعضًا:

العلاج الدوائي:

يساعد على زيادة التركيز والانتباه لمدة أطول، تقليص الحركة والاندفاعية، وتنقسم الأدوية المستخدمة إلى نوعين:

الأدوية المنشطة:

تعمل على تنشيط الناقلات العصبية، وبالتالي رفع القدرة على التركيز والتحكم بالسلوكيات.

الأدوية غير المنشطة (المثبطة).

تعمل على تقوية المستقبلات الكيميائية في خلايا الدماغ وزيادة فعالية الناقلات العصبية لتحسين القدرة على التركيز.

العلاج السلوكي والتربوي:

يعتمد هذا العلاج على تعديل سلوكيات الطفل عن طريق أساليب واستراتيجيات يستخدمها الأهل؛ لاستبدال سلوكياته السلبية بالإيجابية وتدريبه على اكتساب مهارات جديدة.

العلاج الدوائي

فعَّال في سيطرة على أعراض الاضطراب الرئيسة؛ ولكن استخدامه وحده لا يغني عن العلاج السلوكي والتربوي المكملين له.