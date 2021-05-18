الثلاثاء 18 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

حظك اليوم لمواليد الأبراج الهوائية الثلاثاء 18 مايو 2021

الابراج
الابراج

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم لجميع مواليد  الأبراج الفلكية الهوائية، اليوم الثلاثاء  18 مايو 2021، على النحو التالي:

الجوزاء 

مهنيًا: تقوم بخيارات صائبة وتحصل على مبالغ لم تتوقعها، من حقك أن تفرح وتزرع الفرح في محيطك.

عاطفيًا: انتبه لمعاملتك الشريك، فهو يتحمل منك الكثير ويسكت، لكن هذا الأمر لن يستمر طويلًا.

صحيًا: استغل عطلة نهاية الأسبوع، وانطلق مع العائلة إلى البحر ومارس السباحة.

الميزان

مهنيًا: تحديد الأهداف في مسيرتك المهنية مهمّ جدًا، ويوفّر عليك الكثير من الجهود غير الضرورية، وتقديم التبريرات التي قد لا تنفع.

عاطفيًا: قد تكون بعض تفاصيل المرحلة المقبلة سببًا في عدم علاقة ما، فحاول أن تتغاضى عن التفاصيل الصغيرة.

صحيًا: العقبات الصغيرة لن تشكل عائقًا أمام إصرارك على متابعة تمارينك اليومية.

الدلو

مهنيًا: تتراجع الحظوظ وتضطر إلى أن تتكيف مع ظروف جديدة، تطورات في حياتك المهنية تتطلب الكثير من الحرص.

عاطفيًا: تبادر إلى الانطلاق بحيويّة كبيرة، وتسعى إلى الإمساك بزمام الأمور وتشعر بأنّك مسيطر على الأوضاع. 

صحيًا: لا تجازف بصحتك من أجل مكاسب مادية رخيصة؛ لأن الصحة هي الأغلى.

صفات أصحاب الأبراج الهوائية

الصفات المشتركة بين مواليد الأبراج الهوائية الثلاثة، أنهم من الشخصيات التي تحب الانطلاق، يتميزون بالذكاء والثقافة، تكوين كثير من العلاقات، تفكيرهم عميق وعقلاني، شخصيات مترددة لكنهم يتخذون قرارات سريعة، يحبون الجدال، معرفة الأشياء الجديدة، خوض المغامرات، فضوليين، ومن أكثر ما يعيب الأبراج الهوائية تقلب المزاج.

يتسم أصحاب الأبراج الهوائية بالازدواجية والمزاج المتقلب ولا عجب في أنهم من الأبراج الأكثر مزاجية، كما وأنهم يتميزون بالمرح ويبحثون دائمًا عن السعادة والحب، يميل أصحاب الأبراج الهوائية الى الدخول في عدة علاقات في حياتهم، فهم اشخاص يحبون التواصل ويجيدون التفاهم الجيد بشكل جيد والاجتماعيات، ينجح الهوائيون في الأعمال الذهنية ويبرعون في الميدان الوظيف.

تنحصر هواياتهم في الكتب، ويقضون أوقات الفراغ بكل ما له علاقة بالهواء كالطيران، يميلون إلى حب الاطلاع والمطالعة، المثالية والديناميكية من أبرز صفاتهم، وأخيرًا، المولود الهوائي مثقف ومفكر ومبدع ومتحدث لبق.

الأبراج جاكلين الأبراج الهوائية مواليد حظك

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