الثلاثاء 18 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

هونج كونج تعلق عمل المكتب التجارى التايوانى

هونج كونج
هونج كونج

أعلنت حكومة هونج كونج اليوم الثلاثاء وقف عمل المكتب الاقتصادي والتجاري والثقافي التايواني عن العمل مؤقتا اعتبارا من اليوم.
وأشارت حكومة المدينة التابعة سياسيا للصين إلى أنها ستواصل الرد على الاستفسارات العامة وطلبات المساعدة من خلال خطوطها الساخنة وموقعها الإلكتروني.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن متحدث باسم حكومة هونج كونج القول إن قرار وقف عمل المكتب التايواني ليس له أي علاقة بموقف انتشار فيروس كورونا المستجد في تايوان.
واتهمت تايوان سلطات هونج كونج بتجاهل طلباتها لتجديد تصاريح عمل موظفي مكتب القائم بأعمال القنصلية لدى هونج كونج، بحسب صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست.
من ناحيتها أوقفت تايوان إصدار أو تجديد تصاريح العمل لمسؤولي هونج كونج المتواجدين في تايوان على أساس المعاملة بالمثل والمحافظة على الكرامة الوطنية، بحسب ما نقلته ساوث تشاينا مورنينج بوست عن مصادر في مجلس شؤون بر الصين الرئيسي في تايوان.

حذرت تايوان أمس، من ازدياد المخاطر بالنسبة إلى الأعمال التجارية في هونج كونج، بعدما استخدمت السلطات في المركز المالي الدولي لأول مرة صلاحيات تتيح لها تجميد الأصول، بموجب قانون الأمن القومي الجديد الذي فرضته بكين.
ووفقا لـ"الفرنسية"، جاء التحذير ردا على تجميد هونج كونج أصول جيمي لاي الملياردير المؤيد للديمقراطية، بما يشمل أسهمه في وسائل الإعلام التابعة له، بتهمة انتهاكه القانون الأمني.

هونج كونج تايوان المكتب التجاري التايواني الثقافي التايواني

الأكثر قراءة

إصابة لاعب سراميكا كليوباترا وصديقه في حادث سيارة بطريق «الغردقة - رأس غارب»

تفاصيل حالة الطقس اليوم الثلاثاء 18-5-2021

«خلع ملابسه».. فتاة تروي واقعة تحرش في طنطا.. وطبيب نفسي: شخصية سيكوباتية

نيويورك تايمز: الأطفال أساسيون لإنهاء وباء كورونا فى أمريكا

كان البطل الحقيقى لمسلسل «رأفت الهجان».. لهذا السبب استبعد عادل إمام

«الزراعة» تحذر من تناول الآيس كريم خلال الموجة الحارة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

مسيحيو المشرق والقضية الفلسطينية

د. رائد العزاوى

فلسطين فى عقل وضمير القيادة المصرية

جمال-أسعد

القضية الفلسطينية وصراع الحضارات

ماجد حبته

فيلتمان سيتجول مجددًا!

عصام زكريا

عصام زكريا يكتب: في عيد ميلاده الواحد والثمانين: أسرار الهرم.. عادل إمام!

ماجد حبته

مؤتمر وقمة باريس

محمود خليل

«نداء الحسين» فى «الثلاثية»

مؤمن المحمدي

المدافع الهداف

صور

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

رؤساء وملوك العالم العربي يؤدون صلاة العيد وسط إجراءات احتزازية (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إنجازات ضرورية .. متى ستنتهي المواجهة العسكرية بين إسرائيل وحماس؟

وصول جرحى التصعيد الإسرائيلى من غزة لتلقى العلاج.. وفلسطين تشكر مصر

أمريكا توافق على صفقة أسلحة لإسرائيل