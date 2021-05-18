الثلاثاء 18 مايو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

حظك اليوم لمواليد الأبراج النارية الثلاثاء 18مايو 2021

الأبراج النارية
الأبراج النارية

تُقدم خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم لجميع مواليد الأبراج الفلكية النارية ليوم الثلاثاء 18 مايو  2021 على النحو التالي:

 

الحمل

مهنياً: مشاكل بسيطة لكن في المقابل فرص محتملة لاسترجاع حق أو للعودة الى الماضي كي تحاسب مَن أساء إليك.

عاطفياً: تتجدد العواطف وتشتد الروابط متانة وتستيعد ثقة الشريك وتقرر تمضية أطول وقت ممكن معه. 

صحياً: عليك التخفيف قدر الإمكان من تناول اللحوم النيئة والسوشي لأنها المسبب الأكبر للكوليسترول.

 

الأسد 

مهنياً: قد تفرض رأياً أو تحقّق رغبة، كأن تُعيّن في منصب أو تحتل مركزاً أو ما شابه، فتبرهن للجميع أنّ العلم سلاح الإنسان.

عاطفياً: كن ناضجاً واترك الأمور تسير بهدوء وتكيّف مع الأمر الواقع ولا تقاومه، وكن مستوعباً لكل ما يصدر من الحبيب من تصرفات.

صحياً: مارس برودة أعصابك على محيطك ولا تفقدها، وخذ الأمور بروية.

 

القوس 

مهنياً: يحمل هذا اليوم حدثاً مهماً، وتستفيد من حياة مهنية صاخبة لالتقاط فرص معينة تفتح أمامك بعض الأبواب.

عاطفياً: لا تقدم اليوم على مغامرات عاطفية جديدة، بل أنت مدعو إلى التأني والحذر في هذا الشأن.

صحياً: نفذ قدر الإمكان الإرشادات الغذائية، وإذا أحسست بالانزعاج راجع أخصائي التغذية.

 

 

صفات أصحاب الأبراج النارية 

 

الصفات التي يشترك فيها الأبراج النارية هي الثقة الشديدة في النفس والتي تصل إلى حد الغرور في الكثير من الأحيان، وهم من الشخصيات المحبة للحياة فهم يحبون الانطلاق والسفر والتعرف على الثقافات الجديدة.

 

 

 

كما أنهم شخصيات مبدعة ويحبون التميز في العمل وفي كل أمور الحياة، ويتميز مواليد الأبراج النارية بحسن خلقهم، وشجاعتهم وصدقهم، وهم من الشخصيات التي تحب عدم التقيد والشعور بالحرية والانطلاق، وهم من الشخصيات الجديرة بتحمل المسئولية.

 

 

 

ومن أكثر سلبيات مواليد الأبراج النارية هي الغرور الشديد والغطرسة في الحديث مع الآخرين، كما أنهم شخصيات سريعة الغضب وشديدة العصبية، وسليطة اللسان وكثيرا لا يستطيعون التحكم في أعصابهم، ويحبون السيطرة على الآخرين، ويحبون الظهور وتسليط الضوء عليهم.

 

السمات العامة للأبراج النارية

يشترك أصحاب الأبراج النارية في بعض الخصائص والميزات العامة ، وقد تختلف الخصائص لبعضها ، بما في ذلك:

 

يتميزون بشخصيات مهيمنة.

 

غالبا ما تتميزون بالحماس والانفتاح والتمرد والعاطفة والشجاعة.

 

سريعي الانفعال ويصعب السيطرة عليهم.

 

يعطون الإلهام والحماس للناس من حولهم.

 

لديهم الكثير من الطاقة الجريئة والنشطة والأمل والصلابة والحيوية.

 

يتصفون بالمرح ويمتلكون روح الدعابة.

 

لديهم ثقة وإيمان كبيرين.

 

يحبون معرفة الأفكار والمفاهيم الجديدة.

 

لديهم شخصية قيادية.

 

لديهم أيضًا شخصية قوية وحازمة ، مما يجعلهم محور الاهتمام.

 

يحبون الحرية والاستقلال.

 

لديهم جانب من الابداع.

 

يتمتعون بالعفوية.

 

واضحين للغاية.

 

لديهم الاكتفاء الذاتي وشغف كبير بالحياة.

 

هم غالبا أنانيون.

 

لديهم معنويات عالية.

حظك الأبراج جاكلين عقيقي النارية مواليد

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