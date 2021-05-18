بوليفيا تدفع حملة التطعيم ضد كوفيد-19 بجرعات صينية

دعا الرئيس البوليفي لويس آرس الثلاثاء السلطات الصحية إلى دفع حملة التطعيم الشاملة ضد كوفيد-19 في بلاده بشحنة جديدة من لقاحات شركة ((سينوفارم)) الصينية للأدوية.

وقال آرس عقب وصول الشحنة إلى مطار الالتو في منطقة العاصمة لا باز "ها هي كل اللقاحات التي تعهدنا بها".

وأوضح أن "المهمة الآن هي التطعيم، المهمة هي إنهاء مخزوننا الكامل من اللقاحات لتحصين أكبر عدد ممكن من البوليفيين لتقليل فرصة الإصابة بالمرض".

وأضاف "ما زلنا في حالة حرب مع فيروس كورونا، لذلك يجب أن نتحلى بالحذر".

وقال السفير الصيني لدى بوليفيا هوانغ ياتشونغ إن "التطعيم بشكل عام في جميع أنحاء العالم ليس سباقا بين دول مختلفة، ولكنه معركة بين البشرية وكوفيد-19"، مضيفا أن الحكومة الصينية "تصر على فكرة أن العالم بأسره هو مجتمع".

وقال وزير الصحة والرياضة جيسون أوزا إن آخر دفعة من جرعات سينوفارم ستسرع عملية التطعيم، التي تهدف إلى تحصين 100 بالمائة من السكان "القابلين للتحصين" في البلاد.

وتم تطعيم حوالي 1106725 شخصا حتى الآن في بوليفيا، منهم 821241 شخصا تلقوا الجرعة الأولى و285484 تلقوا الجرعة الثانية.

وأبلغت بوليفيا حتى الآن عن 332567 حالة إصابة و13517 حالة وفاة بسبب الفيروس، وفقا لبيانات وزارة الصحة والرياضة.

الموافقة علي شركة ((سينوفارم)) الصينية للأدوية

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، موافقتها على لقاح كورونا الذي طورته شركة سينوفارم الصينية، للاستخدام في حالات الطوارئ.



وأوصت لجنة خبراء اللقاحات التابعة للمنظمة بلقاح سينوفارم، وهو أول لقاح صيني يتلقى الضوء الأخضر من المنظمة، للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عاماً فما فوق.

وكانت الدول العربية في طليعة الدول التي اعتمدت لقاح سينوفارم في حملتها القومية للتطعيم ضد الفيروس، وعلى رأسها دولة الإمارات العربية المتحدة، التي سجلت لقاح سينوفارم وأعطته الموافقة على الاستخدام الطارئ في حملات التطعيم.

وفي مطلع العام الجاري، منحت السلطات الصحية في مصر اللقاح الصيني رخصة الاستخدام محلياً في حملة التطعيم التي بدأتها بالأطقم الطبية، كما تسلمت آلاف الجرعات منه حتى الآن.

وقامت كل من شركة "جي 42 للرعاية الصحية" في الإمارات و"سينوفارم سي إن بي جي"، خلال العام الماضي، بالتعاون في إجراء المرحلة الأولى للتجارب السريرية الثالثة للقاح غير النشط ضد فيروس كورونا في عدد من دول المنطقة بينها الإمارات ومصر والأردن بمشاركة أكثر من 43000 متطوع.