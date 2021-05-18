الثلاثاء 18 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

نيويورك تايمز: الأطفال أساسيون لإنهاء وباء كورونا فى أمريكا

طفل
طفل

نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، الثلاثاء عن علماء أوبئة قولهم في استطلاع جديد، إن وباء كوفيد -19 لن ينتهي حتى يتم تطعيم الأطفال الصغار.

قال العلماء إن النهاية الحقيقية للوباء - عندما يصبح من الآمن العودة إلى معظم الأنشطة دون احتياطات - ستصل بمجرد تلقيح 70 في المائة على الأقل من الأمريكيين من جميع الأعمار.

لقد بدأ المراهقون في الولايات المتحدة للتو في تلقي اللقاحات هذا الأسبوع، ولم تتم الموافقة بعد على اللقاحات للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عاما، وفقا للصحيفة.

قال ديفيد سيلينتانو، رئيس قسم علم الأوبئة في جامعة جونز هوبكنز وأحد علماء الأوبئة الـ 723 الذين شاركوا في الاستطلاع هذا الشهر، إن "الأطفال هم الأساس لإنهاء الوباء".

يعتقد الخبراء أيضا أن كوفيد-19 سينتشر بمعدل أقل في غضون خمس سنوات، لكنه لم يعد أزمة صحية عامة تستلزم الإغلاق.

قالت جريتشن باندولي، أستاذة مساعدة في طب الأطفال بجامعة كاليفورنيا في سان دييغو "يبدو أن هناك ضوءا في نهاية النفق"، و"لدينا الأدوات التي نحتاجها للوصول إلى هناك، ويبدو الأمر في متناول اليد".

في الاستطلاع، قال حوالي 85 بالمائة من المستجيبين، إنه من المحتمل أن يتمكن الأمريكيون من التجمع بأمان لحفلات الشواء في الرابع من يوليو هذا الصيف. قالت نسبة أعلى قليلا إنه من المحتمل أن تكون المدارس مفتوحة بالكامل في الخريف، وإن العائلات ستكون قادرة على التجمع بأمان في الداخل لقضاء إجازات الشتاء.

كورونا حول العالم
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

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