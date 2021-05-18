الثلاثاء 18 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اليوم.. جلسة أممية طارئة واجتماع أوروبى استثنائى لبحث التصعيد بغزة

مجلس الأمن
مجلس الأمن

أعلنت البعثة الدبلوماسية النرويجية في حسابها على "تويتر" أن مجلس الأمن الدولي سيعقد ظهر اليوم الثلاثاء اجتماعا مغلقا جديدا لبحث النزاع الدائر بين إسرائيل والفلسطينيين.

وجاء في تغريدة البعثة النروجية أن "مدنيين أبرياء يقتلون ويصابون بجروح. نكرر: أوقفوا الأعمال العدائية الآن".

يذكر أنه خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن عقدت الأحد حول تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني، طالب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، بضرورة الوقف الفوري للعمليات العسكرية في إسرائيل وغزة.

وقال جوتيريش، في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي إن الأعمال القتالية المستمرة بين القوات الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية "مروعة للغاية"، مشيرا إلى أنه "مصدوم" بعدد الضحايا بين السكان الفلسطينيين المدنيين، خاصة الأطفال والنساء، جراء الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة.

وتابع: "السبيل الوحيد إلى الأمام يتمثل في العودة إلى المفاوضات بهدف إقامة دولتين لتتعايشا جنبا إلى جنب في سلام وأمن مع الاعتراف المتبادل لبعضهما بعضا، واعتبار القدس عاصمة لكلا الدولتين بالتوافق مع قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقات السابقة".

كما أعلن مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد سيعقدون اجتماعاً استثنائياً اليوم الثلاثاء لبحث التصعيد المستمر بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وأكد بوريل أن الاجتماع القادم سيتركز على بحث وتنسيق الخطوات الممكن للاتحاد الأوروبي اتخاذها من أجل الإسهام بأكبر قدر ممكن لإنهاء العنف الحالي.

يأتي هذا فيما قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو، مساء الإثنين، إن وقف إطلاق النار في قطاع غزة لن يحدث قبل الخميس المقبل.

وأضاف نتنياهو أن إسرائيل تعتزم مواصلة عدوانها على أهداف في قطاع غزة.

وأوضح في تصريحات عقب اجتماعه مع كبار مسؤولي الدفاع، أن إسرائيل ستواصل العمل طالما كان ذلك ضروريا من أجل استعادة الهدوء والأمن لجميع المواطنين الإسرائيليين.

غزة فلسطين إدانة الإحتلال اعتداءات الاحتلال مجلس الأمن

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