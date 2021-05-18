الولايات المتحدة تعتزم تصدير 20 مليون جرعة أخرى من لقاحات كورونا

أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة ستصدر 20 مليون جرعة من لقاحات كوفيد19- المصرح بها

إلى بلدان أخرى بحلول نهاية يونيو، بالإضافة إلى 60 مليون جرعة من لقاح استرازينيكا الذي تعهدت الإدارة بالفعل بإرساله إلى كندا والمكسيك.

وسترسل الإدارة لقاحات تنتجها شركات موديرنا وفايزر وجونسون اند جونسون الى الخارج. وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تواجه فيه الولايات المتحدة ضغوطا لتقاسم إمداداتها من اللقاحات مع بقية العالم للمساعدة في الاستجابة العالمية للجائحة ومع انخفاض الطلب على اللقاحات في الولايات المتحدة.

وقال بايدن إن حالات "كوفيد-19 انخفضت في جميع الولايات الخمسين، وبحلول الثلاثاء، سيكون 60% من البالغين الأمريكيين الذين تزيد سنهم عن 18 عاما قد تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح.

وأضاف بايدن من البيت الأبيض: "نعلم أن أمريكا لن تكون آمنة تماما حتى تتم السيطرة على الوباء المستعر عالميا"، مشيرا إلى انتشار سلالات الفيروسات في الخارج.

وأشار إلى أن التبرع باللقاحات سيكون أكثر بخمسة أضعاف ما أسهمت به أي دولة أخرى.

إصابات كورونا على مستوى العالم

وأظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 158.47 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و435489.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

تعليمات منظمة الصحة العالمية

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات، نظرا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع TheHealthSite.

وقالت منظمة الصحة العالمية، في تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة إنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.