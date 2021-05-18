«الشيوخ» الأمريكى يدعم مناقشة قانون لمنافسة الصين تكنولوجيا

صوت مجلس الشيوخ الأمريكي لصالح بدء مناقشة مشروع قانون لتخصيص أكثر من 110 مليارات دولار لتطوير القطاع التكنولوجي والأبحاث لمنافسة الصين في هذا المجال.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “ فرانس برس” الفرنسية، أيد 86 عضوا في مجلس الشيوخ فتح المناقشة بهذا الصدد، بينما صوت 11 عضوا ضد ذلك .

وينص القانون على استثمار الجزء الأكبر من المبلغ، أي حوالي 100 مليار دولار في الأبحاث التكنولوجية الأساسية والمتقدمة، وبرامج للتعليم والتدريب في أهم القطاعات التكنولوجية مثل الذكاء الاصطناعي وغيرها.

وأشار زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر إلى أن مناقشة مشروع القانون ستستغرق أسبوعا أو أسبوعين ابتداء من يوم الثلاثاء.

وعلى صعيد آخر، دعا السيناتور الديمقراطي، كريس مورفي، والسيناتور الجمهوري، تود يونج لوقف اطلاق النار في فلسطين.

وانضم ميرفي أيضًا إلى 27 عضوًا ديمقراطيًا آخرين في مجلس الشيوخ يشكلون غالبية الكتلة الحزبية للحزب في مجلس الشيوخ، في بيان مشترك دعا إلى وقف فوري لإطلاق النار.

ومع ارتفاع عدد الضحايا المدنيين بشكل ملحوظ، أخبرت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد مجلس الأمن أن حماس يجب أن توقف إطلاق الصواريخ على الفور، لكنها لم تسلط الضوء على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، كما يفعل المسؤولون الأمريكيون.

وفي وقت سابق، وافق مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية كاسحة على مشروع قانون يهدف إلى محاربة جرائم الكراهية في الولايات المتحدة، حيث اتحد أعضاء المجلس للرد بعد تزايد الهجمات بشكل حاد ضد الأمريكيين من أصول آسيوية منذ بداية تفشي جائحة فيروس كورونا.

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، جاء التصويت بتأييد 94 من الحزبين واعتراض عضو استجابة لدعوات متزايدة للتحرك، بما في ذلك من الرئيس جو بايدن الذي أشار إلى إطلاق النار الشهر الماضي من قبل مسلح أبيض في ثلاثة منتجعات صحية في منطقة أتلانتا وأسفر عن مقتل ثمانية أشخاص. وكان من بين الضحايا ست سيدات من أصول آسيوية.

وبينما يعزز مشروع القانون الموارد للتصدي لجرائم الكراهية على نطاق أوسع، قال مؤيدوه إنه سيبعث برسالة واضحة للمجتمع الأمريكي الآسيوي، مفادها أنه يتم اتخاذ خطوات للحد من الزيادة المثيرة للقلق للتهديدات وأعمال العنف.