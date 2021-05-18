تحرير 24 محضر مخالفة الإجراءات الاحترازية خلال حملة بالمنيا

قاد المهندس حامد فخرى، نائب رئيس مركز ومدينة المنيا، حملة على المقاهى والكافيهات والمخابز وأماكن التجمعات والأسواق بمدينة المنيا، تنفيذا لتوجيهات العميد محمد صلاح أبوكريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، للتأكد من مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمجابهة كورونا وتوعية المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية وعدم التهاون فى التعامل مع فيروس كورونا المستجد والذى يهدد العالم بأسره.

أسفرت الحملة عن تحرير 24 محضر مخالفة الإجراءات الاحترازية بمدينة المنيا لعدم ارتداء الكمامة، وتم التصالح الفورى من قبل المواطنين، كما تم المرور على المخابز للتأكد من وجود الشهادات الصحية للعاملين بتلك المخابز ومدى التزامهم بالإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة المواطنين.

رافق نائب رئيس المدينة خلال الحملة عرفات عبدالله رئيس حى وسط المدينة، ومحمود بشير ومصطفى سمير عضوا إدارة الإعلام، وفريق الإشغالات بالمجلس وعضو الإيرادات.

بدوره أكد العميد محمد صلاح أبوكريشة، رئيس مركز ومدينة المنيا، أن الوحدة المحلية تكثف الحملات لمتابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد؛ للعبور من الموجة الثالثة لكورونا بسلام، كما تأتي هذه الحملات تنفيذا لتعليمات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، للحفاظ على سلامة المواطنين والحد من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن الوحدة المحلية بالتوازي مع هذه الحملات تكثف من حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والأتربة لخلق بيئة صحية جيدة خالية من الأمراض والأوبئة.

حملات لمتابعة الإجراءات الأحترازية

حملات لمتابعة الإجراءات الأحترازية

حملات لمتابعة الإجراءات الأحترازية

حملات لمتابعة الإجراءات الأحترازية

حملات لمتابعة الإجراءات الأحترازية

حملات لمتابعة الإجراءات الأحترازية

حملات لمتابعة الإجراءات الأحترازية

حملات لمتابعة الإجراءات الأحترازية

حملات لمتابعة الإجراءات الأحترازية

حملات لمتابعة الإجراءات الأحترازية

حملات لمتابعة الإجراءات الأحترازية