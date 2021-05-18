وزارة الثقافة تدعم مليون طالب فى مواجهة كورونا بمشروع «النحو البسيط»

يخصص المركز القومي لثقافة الطفل مشروع "النحو البسيط" طوال شهر مايو الجاري؛ لدعم طلاب المرحلة الإعدادية في مصر الذين يتجاوز عددهم مليون طالب، وذلك تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة وإشراف الدكتور هشام عزمى الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة برئاسة الكاتب محمد ناصف.

ويقدِّم المشروع على قناة المركز على اليوتيوب، وعلى صفحته على "فيسبوك"، وعبر محاضرات مباشرة، شرحًا وافيًا للدروس النحوية التي سيختبر فيها الطلاب.

ويوفر المركز الشروح بعدة صيغ منها؛ الفيديو، وألبومات الصور، وملفات البي دي إف، والبودكاست، أما الاختبارات فستكون أونلاين آنية الدرجة مع إظهار مناطق الخطأ والصواب، مع السماح للطالب بتكرار الاختبار لتحسين درجته، إضافة إلى وجود دليل مرجعي لكل يستخدمه الطالب أثناء الاحتياج إليه.

ووفق محمد ناصف رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي لثقافة الطفل: "فإن خدمة أبنائنا المتكاملة هي هدف المركز القومي لثقافة الطفل؛ لذلك سارعنا بتبني مشروع النحو البسيط الذي أطلق ديسمبر 2020 ضمن احتفالاتنا بيوم اللغة العربية، وهو يستهدف أبناءنا بمستويين الأول: من التاسعة حتى الثانية عشرة، والثاني من الثالثة عشرة حتى الخامسة عشرة، وتقع المشتقات ضمن دروس المستوى الثاني".

يستطرد ناصف: "مع ظروف طلاب الإعدادية وقرب اختباراتهم، قررنا عرض دروسهم بهذه الطريقة المبتكرة مع الاختبارات عبر هذا الرابط: https://bit.ly/3tWq9la ، وتجري دراسة عمل محاضرات أونلاين وبثها مباشرة على صفحة المركز، ولإتاحتها على قناته على اليوتيوب"

ويكمل ناصف: "المشروع متاحٌ بشكل مجاني، وصالح للعمل عليه في أي وقت وأي مكان داخل مصر، وقد تمت صناعة المحتوى بالطريقة التي يحبها الطلاب وتتوافق مع رغباتهم وقدراتهم، ومدة فيديو الشرح لا تتجاوز غالبًا خمس دقائق، كما أنه يتيح هذه المرة إمكانية الحصول على المادة العلمية بأكثر من صيغة؛ فيكفي أن يحدد المشارك من الصفحة الصيغة التي يريدها ليتم إرسالها مباشرة."

وعن تفاصيل هذا الإصدار من المشروع٬ قال الشاعر أحمد سراج مؤسس المشروع، في تصريحات خاصة لــ"الدستور": "نحاول تقديم خدمة مميزة وداعمة وميسرة ومتوافقة؛ فقد بُني كل درس على خطوات محددة يمهد لها بـ (أنشطة النحو البسيط) وفيها ثلاثة أسئلة تجهز الذهن للقاعدة، وتبدأ هذه الخطوات بـ (نقرأ) وفيها يجد الطالب نفسه أمام مجموعة من الأمثلة التي تطبق القاعدة، ثم ننتقل إلى (نلاحظ) وفيها تتم وضع الكلمات الدالة على القاعدة ومناقشتها، ثم (نستنتج) ونضع فيها القاعدة التي توصلنا إليها، ثم (نطبق) وهنا يأتي دور التدريبات التي تقيس مهارات التفكير (التذكر، الفهم، التطبيق، التحليل، التركيب، حل المشكلات)، أما (هيا نبدع) فيركز على قياس مهارات التفكير (النقدي، والإبداعي) ويأخذ بيد الطالب لتدريبه على مهارات التذوق والفهم القرائيين من خلال التدريب على فقرة من أحد كتب المركز القومي للطفل، وفي النهاية نقدم مجموعة من هدايا المركز، وفي حالة وجود شواذ للقاعدة، أو استخدامات مختلفة نضيف (ننتبه) بعد الجزء الخاص بشرح القاعدة".

فيما قال ميسرة خيري المدير الفني للمشروع: "تأتي فكرة عرض المحتوى مشابهة لثلاثة أشياء يحبها المشاركون؛ ألعاب الموبايل، وواجهة المواقع الإلكترونية، والأفلام القصيرة التي تميل إلى تحريك المكونات، وعند رغبة الطالب في الاطلاع على أي صيغة أو تحميلها فلن تأخذ مساحة كبيرة من جهازه، وكل الصيغ متوافقة مع الهواتف أو الحواسيب أو الأجهزة اللوحية".

