غدا افتتاح معرض «تأملات» و معرض «الماوراء» فى جاليرى بيكاسو

يفتتح غدا الأربعاء في جاليري بيكاسو للفن التشكيلي بالزمالك٬ معرضين جديدين٬ المعرض الأول بعنوان "تاملات"٬ للفنانة نازلى مدكور وذلك في قاعة “1”، أما المعرض الثاني فهو معرض "الماوراء "٬ للفنانة سوزان سعد وذلك في قاعة “2”، ويستمر المعرضان حتى يوم الجمعة الموافق 11 يونيو 2021.

وعن الفنانة نازلي مدكور وأعمالها التشكيلية٬ تقول الناقدة الفنية الدكتورة فاطمة علي: لوحات نازلى مدكور أراها كمفردات من النشاط الذهنى الوجدانى أكثر من كونها تنتهى إلى تقديم زهور لوحات كوجود مستقل فى ذاته. فربما تحاول تحطيم الصورة الذهنية للزهور كجزء من عالمنا له ذاكرته الخاصة الجمالية المخملية لتتوحش به داخل العمل كأنها زهور صبارية عطشى تنبثق فجأة ومن أى مكان فى اللوحة. تبثق كفوضى تتحول إلى فورة وجدانية حسية. لذلك أراها أحيانا تعتمد على عجينة التعبيرية على حساب التجريد وأحيانا زهورها هى حالة ذهنية تنهض من داخل القماشة كالنبض الذهنى الموجع غير المستقر لتستحضر بألوانها صورة ذهنيه مستقاه من عالم الزهور إلى عالم من الإتساع والرحابة الذهنية بين إنسان وزهرة مستكشفه لرحيقها وقوة وجوده .

أما الفنانة سوزان سعد فقد شاركت في العديد من المعارض الفنية الخاصة والجماعية نذكر من بينها: معارض بكلية الفنون التطبيقية ــ معرض بعنوان "هى" بقاعة إبداع للفنون بالزمالك فبراير 2018 .

كما شاركت في صالون أتيلية القاهرة٬ والذي أقيم بعنوان "ذاكرة للأجيال" 2019 في قاعتى راتب صديق ومحمد ناجى بأتيلية القاهرة يناير 2019.

معرض "فى حب الأوبرا" في قاعتى صلاح طاهر - زياد بكير٬ والذي أقيم في دار الأوبرا المصرية أكتوبر 2019 .

شغلت الفنانة سوزان سعد عضوية: عضو اللجنة العليا لمراجعة السيرة الذاتية لبنك المعلومات الفنية منذ عام 2000 - إعداد الإستمارات ومراجعتها وإدخالها على الحاسب الآلى - أمين اللجنة العليا برئاسة الفنان يحيى أبو حمده - إعداد موسوعات الشباب صبحى الشارونى - محمد حمزة الطبعة الأولى، الثانية، الثالثة.

كما فازت سوزان سعد بعدة جوائز من بينها: شهادات تقدير من كلية الفنون التطبيقية ــ شهادات تقدير من الناقد محمد حمزه، والفنان يحيى أبو حمده.

