خارجية الكونجرس: نعتزم مراسلة بايدن لطلب تأجيل بيع أسلحة لإسرائيل

يعتزم رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، جريجوري ميكس، مراسلة إدارة الرئيس جو بايدن لطلب تأجيل بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 735 مليون دولار.

وقال أليكس وارد، مراسل موقع "فوكس" لدى البيت الأبيض، إن "جريجوري ميكس سيبعث برسالة إلى إدارة بايدن في الأيام القليلة القادمة لطلب تأجيل بيع صواريخ دقيقة التوجيه بقيمة 735 مليون دولار لإسرائيل".

وأضاف أن "هذا التأجيل سيسمح للمشرعين بمراجعة عملية البيع، كما لاقت الفكرة دعما لدى نواب ديمقراطيين خلال اجتماع".

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" ذكرت الاثنين أن إدارة الرئيس الأمريكي وافقت، بالرغم من تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، على بيع أسلحة أمريكية دقيقة لإسرائيل بقيمة 735 مليون دولار.

ووفقا لمصادر الصحيفة، تم إخطار الكونجرس الأمريكي رسميا بالصفقة في 5 مايو، أي قبل أيام قليلة من بدء القصف المتبادل بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية بقطاع غزة.

ودارت مواجهات عنيفة في الضفة الغربية المحتلّة بين متظاهرين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية قتل فيها العديد من المواطنين الفلسطنين، في جبهة ثالثة بات يقاتل عليها الإسرائيليون، إلى جانب التصعيد الدامي المتواصل منذ أيام مع قطاع غزة والصدامات غير المسبوقة منذ سنوات بين العرب واليهود في مدن وبلدات مختلطة.

ومنذ اكثر من اسبوع ، قُتل في قطاع غزة 212 فلسطينياً، بينهم 31 طفلاً، وأصيب 950 آخرين بجروح، وفق آخر حصيلة فلسطينية. بالمقابل قُتل في إسرائيل تسعة أشخاص أحدهم طفل وأصيب أكثر من 560 بجروح.

وبدأت المواجهات في عدد من بلدات ومدن الضفة الغربية المحتلة بتظاهرات غاضبة تضامناً مع الفلسطينيين في كل من قطاع غزة والقدس الشرقية المحتلة التي انطلق منها التوتّر قبل أسابيع. وما لبثت أن تطوّرت هذه التظاهرات إلى صدامات عنيفة مع الجيش أصيب فيها أكثر من 188آخرين بجروح، وفق وزارة الصحة الفلسطينية والهلال الأحمر الفلسطيني.