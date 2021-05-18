باحثون يطورون أداة جديدة للمساعدة فى منع الانتحار

طور فريق من الأكاديميين في مقاطعة ويلز البريطانية طريقة جديدة لدعم المهنيين الصحيين لاتخاذ قرارات إكلينيكية بشأن الأشخاص الذين قد يكونوا معرضين لخطر الانتحار.

وفي الوقت الذي تتمتع فيه المملكة المتحدة بأدنى معدلات الانتحار في العالم، إلا أنها لا تزال السبب الأكبر للوفاة بين الرجال دون سن 45، لذا فإن القدرة على إصدار حكم احترافي منظم حول من قد يحاول الانتحار ومعرفة كيفية التدخل تعتبر أمرًا حيويًا مهمًا.

وقام باحثون في جامعتي سوانسي وكارديف بتجميع بروتوكول مخاطر الانتحار (RoSP) الذي يوجه المهني، للنظر في 20 جانبًا من جوانب حياة الشخص المعروف أنها مرتبطة بالانتحار، ويمكنهم بعد ذلك صياغة ماهية مشاكل الشخص وكيف يمكن مساعدته.

وفي دراستين، قام الفريق أولًا بفحص ما إذا كان بإمكان بروتوكول مخاطر الانتحار (RoSP) تحديد حالات الانتحار الناتجة عن الوفيات العرضية لدى الأشخاص المعروفين لخدمات الصحة العقلية الذين يعيشون في المجتمع والذين ماتوا بشكل غير متوقع، وثانيًا فحص ما إذا كان بإمكانه تحديد من الذي من المحتمل أن يحاول الانتحار في مستشفى رعاية للأشخاص المعرضين لمخاطر سريرية عالية جدًا.

وأظهر البحث -الذي نشرته المجلة الدولية الرائدة Frontiers in Psychiatry- مدى فعالية بروتوكول مخاطر الانتحار (RoSP) في كلا الوضعين.

وقالت الدكتورة نيكولا جراي، الأستاذ في جامعة سوانسي: "نشأت خطة بروتوكول مخاطر الانتحار (RoSP) عندما كنا ندرب المتخصصين في الرعاية الصحية على كيفية التعرف على العنف وإدارته للآخرين في الأشخاص الذين يعتنون بهم".

وقال الأطباء إن أهم الصعوبات السريرية التي يواجهونها هي اكتشاف وإدارة مخاطر الأشخاص من إيذاء أنفسهم.

وأضافت نيكولا جراي: "لقد طُلب منا تطوير شيء ما لتحديد وتحسين تخطيط السلامة لدى الأشخاص المعرضين للخطر، وبالنظر بعناية إلى إرشادات أفضل الممارسات، تمكنا من تجميع قائمة بمؤشرات المخاطر المعروفة التي كان من السهل تحديدها للأطباء، والأهم من ذلك، يمكن أن يكون محور التدخل".

ومع ذلك، أكد البروفيسور روبرت سنودن من جامعة كارديف أنه لا تزال هناك حاجة إلى توخي الحذر، قائلًا: "لن نكتشف أبدًا جميع الحالات أو نمنع جميع حالات الانتحار، حيث يموت الكثير من الأشخاص منتحرين دون الرجوع إلى متخصص، ومع ذلك، نأمل أن يساعد بروتوكول مخاطر الانتحار (RoSP) أولئك الذين يقابلون أخصائي الصحة العقلية من خلال تقديم مراجعة منهجية لوضع الشخص والعرض السريري".

وأضاف: "نحن بحاجة إلى إلقاء نظرة على أماكن مثل أقسام الطوارئ والحوادث والسجون وجراحات الممارس العام والأماكن الأخرى التي قد يوجد فيها أشخاص معرضون لخطر الانتحار".

يذكر أن بروتوكول مخاطر الانتحار (RoSP) هو تقييم سريري منظم يدعم الأطباء في تحديد عوامل الخطر القابلة للتعديل والتي يمكن معالجتها بعد ذلك، وهذا يتوافق مع النهج القائمة على الاحتياجات، ويساعد في تركيز التقييم على حالة الشخص، وأفضل السبل لإدارة عوامل الخطر ووضع خطة أمان لأية أزمات مستقبلية.