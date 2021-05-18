غارات إسرائيلية عنيفة تهز غرب مدينة غزة الفلسطينية

شن الطيران الحربي الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء غارات عنيفة استهدفت غرب مدينة غزة.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، قصفت الطائرات الإسرائيلية محيط مجمع أنصار، وهدفا في محيط ساحة الكتيبة غرب القطاع.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أعلنت مساء الإثنين عن ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على القطاع إلى 212 قتيلا منذ بدء التصعيد الأخير الذي يعتبر الأكبر منذ 2014.

ويوم 10 مايو بدأت القوات الإسرائيلية حملة قصف واسعة على غزة، قالت إنها استهدفت مئات الأهداف لحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي".

وشنت الفصائل الفلسطينية ضربات صاروخية مكثفة على منشآت حيوية في إسرائيل، بينها مطارات، وتم اعتراض معظم الصواريخ، لكن الهجمات والاشتباكات في الضفة الغربية أسفرت عن مقتل 11 إسرائيليا وإصابة 50 آخرين.

ودارت مواجهات عنيفة في الضفة الغربية المحتلّة بين متظاهرين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية قتل فيها العديد من المواطنين الفلسطنين، في جبهة ثالثة بات يقاتل عليها الإسرائيليون، إلى جانب التصعيد الدامي المتواصل منذ أيام مع قطاع غزة والصدامات غير المسبوقة منذ سنوات بين العرب واليهود في مدن وبلدات مختلطة.

ومنذ أكثر من أسبوع ، قُتل في قطاع غزة 212 فلسطينياً، بينهم 31 طفلاً، وأصيب 950 آخرين بجروح، وفق آخر حصيلة فلسطينية، بالمقابل قُتل في إسرائيل تسعة أشخاص أحدهم طفل وأصيب أكثر من 560 بجروح.

وبدأت المواجهات في عدد من بلدات ومدن الضفة الغربية المحتلة بتظاهرات غاضبة تضامناً مع الفلسطينيين في كل من قطاع غزة والقدس الشرقية المحتلة التي انطلق منها التوتّر قبل أسابيع، وما لبثت أن تطوّرت هذه التظاهرات إلى صدامات عنيفة مع الجيش أصيب فيها أكثر من 188آخرين بجروح، وفق وزارة الصحة الفلسطينية والهلال الأحمر الفلسطيني.