الثلاثاء 18 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

نزوح 38 ألف فلسطينى من منازلهم بسبب الغارات الإسرائيلية على غزة

نزوح فلسطينيين
نزوح فلسطينيين

أعلنت الأمم المتحدة، أن أكثر من 38 ألف فلسطيني نزحوا من ديارهم في غزة؛ بسبب الغارات الجوية الإسرائيلية، كما أصبح أكثر من 2500 شخص مشردين بسبب تدمير منازلهم.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان ديوجاريك، خلال مؤتمر صحفي، إن أولئك النازحين لجأوا للاحتماء بنحو 48 مدرسة تديرها أونروا، وأضاف أن 41 منشأة تعليمية دمرت، وفقا للموظفين الأمميين الموجودين على الأرض.

وأوضح ديوجاريك: "تقلص إمداد الكهرباء في أنحاء غزة إلى 6- 8 ساعات فقط يوميًا في المتوسط، بينما توقف عمل عدد من الخطوط المغذية للطاقة، وعرقل هذا بدوره إمداد الكهرباء في منشآت الرعاية الصحية وخدمات أساسية أخرى من بينها المياه والنظافة والصرف الصحي".

وتابع المتحدث الأممي، أن برنامج الأغذية العالمي بدأ تقديم المساعدة الطارئة لأكثر من 51 ألف شخص في شمال غزة.

ويشهد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي منذ 8 مايو تصعيدًا بدأ باندلاع اشتباكات في منطقة الحرم القدسي الشريف وحي الشيخ جراح في القدس، حيث تنفذ إسرائيل إجراءات لطرد عائلات فلسطينية من منازلها، الأمر الذي ردت عليه الفصائل الفلسطينية باستهداف أراضي سيطرة إسرائيل بهجمات صاروخية. 

ويوم 10 مايو بدأت القوات الإسرائيلية حملة قصف واسعة على غزة، قالت إنها استهدفت مئات الأهداف لحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، بينما أعلنت السلطات الصحية الفلسطينية في القطاع عن مقتل نحو 212 فلسطينيًا حتى الآن، بينهم 61 طفلًا، إضافة إلى ما يربو على 1400 جريح، كما قتل 22 جراء الاشتباكات في الضفة الغربية والقدس.

وشنت الفصائل الفلسطينية ضربات صاروخية مكثفة على منشآت حيوية في إسرائيل، بينها مطارات، وتم اعتراض معظم الصواريخ، لكن الهجمات والاشتباكات أسفرت، حسب حصيلة رسمية أعلنت أمس الأحد، عن مقتل 11 إسرائيليًا وإصابة 50 آخرين.

الامم المتحدة فلسطين إسرائيل الغارات الإسرائيلية الغارات غزة الإسرائيلي لاسرائيل لامم المتحدة فلسطيني اسرائيلية الأمم المتحد الإسرائيلية إسرائيلي

الأكثر قراءة

إصابة لاعب سراميكا كليوباترا وصديقه في حادث سيارة بطريق «الغردقة - رأس غارب»

«خلع ملابسه».. فتاة تروي واقعة تحرش في طنطا.. وطبيب نفسي: شخصية سيكوباتية

«الزراعة» تحذر من تناول الآيس كريم خلال الموجة الحارة

«التعاون الإسلامى» تشيد بنتائج مؤتمر باريس لدعم السودان

السعودية تعلن شروط استئناف السفر مع مصر

هبة مجدى: «شفيقة» كانت بتجيلى فى الحلم.. وسينرجى قدمت الكثير لنجاح العمل (حوار)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

مسيحيو المشرق والقضية الفلسطينية

د. رائد العزاوى

فلسطين فى عقل وضمير القيادة المصرية

جمال-أسعد

القضية الفلسطينية وصراع الحضارات

ماجد حبته

فيلتمان سيتجول مجددًا!

عصام زكريا

عصام زكريا يكتب: في عيد ميلاده الواحد والثمانين: أسرار الهرم.. عادل إمام!

ماجد حبته

مؤتمر وقمة باريس

محمود خليل

«نداء الحسين» فى «الثلاثية»

مؤمن المحمدي

المدافع الهداف

صور

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

رؤساء وملوك العالم العربي يؤدون صلاة العيد وسط إجراءات احتزازية (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إنجازات ضرورية .. متى ستنتهي المواجهة العسكرية بين إسرائيل وحماس؟

وصول جرحى التصعيد الإسرائيلى من غزة لتلقى العلاج.. وفلسطين تشكر مصر

أمريكا توافق على صفقة أسلحة لإسرائيل