ضبط 700 كرتونة إندومى مجهولة المصدر بالبحيرة

وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بشن حملات تموينية مكبرة؛ لمتابعة تطبيق القوانين والقرارات والتوجيهات الوزارية وضبط المخالفين والمتلاعبين بالدعم وتشديد الرقابة على الأسواق والأنشطة التجارية، والتأكد من اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والالتزام بكافة القوانين والقرارات والتوجيهات الوزارية وضبط المخالفين.

وفى ذات السياق، نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، برئاسة المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، حملات على الأنشطة التجارية المختلفة بدائرة المحافظة فى مجال الأنشطة التجارية المختلفة، أسفرت عن ضبط صيدلية بدون ترخيص وتم ضبط كمية من الأدوية البشرية، وضبط مصنع حلويات يعمل بدون ترخيص، والتحفظ على 500 كيلو سكر أبيض، بالإضافة إلى 500 كيلو دقيق فاخر و200 كيلو شوكولاتة.

كما تم ضبط 300 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية بأحد محال السوبر ماركت، وتم ضبط 100 شيكارة ملح مجهولة المصدر ومحظور تداولها بأحد مصانع الجبنة البيضاء والرومى زنة الشيكارة 50 كيلوجرامًا، وضبط 100 شيكارة أسمدة مجهولة المصدر زنة الشيكارة 50 كيلوجرامًا بأحد محال الأسمدة والمبيدات الزراعية، وضبط 100 شيكارة علف مجهولة المصدر زنة الشيكارة 50 كيلوجرامًا بأحد محال الأعلاف.

وتمكنت الحملة من ضبط 200 كيلو مخلل منتهية الصلاحية بأحد المصانع، وتحرير 15 محضرًا للثلاجات والمصانع والمطاعم لعدم التزامها بالإجراءات والشهادات الصحية، وتحرير محضر تجميع دقيق بلدي استخراج 82% مدعم وكذلك أسطوانة غاز منزلي داخل أحد المخابز السياحية، وتحرير محضر تجميع لعدد 100 كجم سكر تمويني وكذلك 100 كجم أرز تمويني في أحد محلات التجار التموينين بعد إجراء عملية الجرد، وضبط 700 كرتونة إندومي بما يعادل 30800 كيس مجهولة المصدر، وضبط 19 قالب حلاوة طحينية بما تعادل47.5 كجم منتهية الصلاحية بأحد المحلات.

وتم التحفظ على المضبوطات وجارٍ تحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة.