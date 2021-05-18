حاكم نيويورك: سننهى أوامر ارتداء الكمامات للحاصلين على لقاح كورونا بالكامل

أعلن حاكم نيويورك أندرو كومو أن الولاية ستنهي أوامر ارتداء الكمامات للحاصلين على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد بالكامل وستتبنى التوصيات الجديدة لـ"مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها" (سي دي سي) بدءا من الأربعاء المقبل.



وطالب كومو، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية، الفضائية "الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة والأشخاص غير الملقحين ارتداء قناع وممارسة التباعد الاجتماعي".



وقال: "إذا تم تطعيمك، فأنت بأمان، لا يجب ارتداء كمامة الوجه ولا ممارسة التباعد الاجتماعي، لكننا سنتبع أيضا إرشادات "سي دي سي" التي بموجبها ستظل مضطرا إلى ارتداء قناع في وسائل النقل العام في مترو الأنفاق، والحافلات، ودور رعاية المسنين، وملاجىء المشردين، والمرافق الإصلاحية، والمدارس، ومرافق الرعاية الصحية".



وأشار حاكم نيويورك إلى أن الولاية عليها أن تعاد إلى سابق عهدها "ولكن بذكاء"، مضيفا: "علينا أن نعيد فتح أبوابنا بعيون حذرة، في الوقت الذي نعود فيه إلى الحياة الطبيعية".



وتأتي قرارات كومو بعد أن دعت ستة مقاطعات في الولاية إلى اعتماد أحدث التوصيات الصادرة عن "سي دي سي" رغم أنها أثارت جدلا واسعا، ورأى البعض أنه قد تكون "متسرعة".

إصابات كورونا على مستوى العالم

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 162.71 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و512115.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

تعليمات منظمة الصحة العالمية

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات، نظرا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقا لما ذكره موقع TheHealthSite.

وقالت منظمة الصحة العالمية فى تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة إنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.