إصابة لاعب سراميكا كليوباترا وصديقه في حادث سيارة بطريق «الغردقة - رأس غارب»

أصيب في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، لاعب فريق سيراميكا كليوباترا محمد جمال محمد، ٢٢ سنة ويرافقه شخص آخر، يدعي محمود عبد الرحمن إبراهيم ٢٧، سنة بإصابات مختلفة إثر انقلاب سيارة ملاكي ملاكى رقم (942 ر ج م ) بطريق "رأس غارب - الغردقة"، وتم نقلهما إلى مستشفى رأس غارب المركزى لتلقي العلاج اللازم.

تلقى اللواء سليمان شتا مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من اللواء خالد عبد الهادي مدير مباحث الجنائية بالمديرية، يفيد بتلقى غرفة العمليات إخطارًا بانقلاب سيارة ملاكي بالكيلو 70 بطريق رأس غارب تحمل لوحات رقم (942 ر ج م)، إثر اختلال بعجلة القيادة مما أدى إلى انقلاب السيارة وتم استدعاء سيارة إسعاف ونقل المصابين لمستشفى رأس غارب المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وأكد مصدر طبي لـ"الدستور"، أن محمد جمال محمد ٢٢ سنة من القاهرة، لاعب بفريق سيراميكا كليوباترا قد أصيب بجرح قطعي بفروة الرأس وكدمات متفرقة بالجسم، بينما أصيب محمود عبد الرحمن |إبراهيم ٢٧ سنة من القاهرة، بجرح متهتك باليد اليمني وجرح قطعي بفروةالرأس وكدمات متفرقة بالجسم وتم عمل الإسعافات الأولية وجاري عمل اللازم.

وانتقل اللواء حامد أحمد حامد رئيس مدينة راس غارب إلى مستشفى رأس غارب المركزي للاطمئنان على المصابين بوجود طاقم أطباءالمستشفى، مشيراً إلى تقديم الخدمات الطبية والإسعافات اللازمة وإجراء الأشعة دون وقوع وفيات.

العثور علي جثة شاب مات غريقًا على أحد شواطئ مدينة الغردقة

كان عثر على شخص متاثرا بإسفكسيا الغرق بشاطئ الغردقة أمس الإثنين، وتم إيداع الجثة بمشرحة مستشفي الغردقة العام، وإخطار الجهات المختصة لمتابعة التحقيقات.

وتلقت عمليات النجدة بالبحر الأحمر، إخطارًا يفيد بالعثور على جثة غريق طافية على الماء، بمنطقة الهلال بمدينة الغردقة.

وعليىالفور تم الدفع بسيارة إسعاف لمكان البلاغ لحين انتشال الجثة من المياه، وتم إخطار الأجهزة الأمنية للانتقال لمكان البلاغ، وجاري تحديد بيانات الجثة وملابسات الحادث.

اصابة لاعب بنادي سيراميكا كيلوبترا

اصابة لاعب بنادي سيراميكا كيلوبترا

اصابة لاعب بنادي سيراميكا كيلوبترا

اصابة لاعب بنادي سيراميكا كيلوبترا