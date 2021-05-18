بلينكن يعرب عن قلقه إزاء «الصراعات الداخلية» فى إسرائيل

أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن وزير الخارجية الأمريكية، أنتوني بلينكن، أعرب لنظيره الإسرائيلي غابي أشكنازي، عن قلقه العميق إزاء "الصراعات الداخلية في إسرائيل".

وجاء تصريح بلينكن بعد أن شهدت إسرائيل في الأيام الماضية احتكاكات وأعمال عنف بين السكان اليهود والعرب، على خلفية الجولة الجديدة من التصعيد حول مدينة القدس وقطاع غزة.

وكانت الشرطة الإسرائيلية اعتقلت المئات بسبب احتجاجات وأعمال عنف اندلعت في مدن داخل الخط الأخضر.

وأعلنت مصادر طبية فلسطينية، الليلة، ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي الهمجي المتواصل على قطاع غزة الفلسطيني لليوم الثامن على التوالي، إلى 212 شهيدا.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن المصادر الطبية أن من بين الشهداء الفلسطينيين 61 طفلًا و36 سيدة و16 مسنا، بالإضافة إلى إصابة 1400 مواطن بجروح مختلفة منهم 400 طفل و270 سيدة، من بينهم 50 إصابة شديدة الخطورة.

ودارت مواجهات عنيفة في الضفة الغربية المحتلّة بين متظاهرين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية قتل فيها العديد من المواطنين الفلسطنين، في جبهة ثالثة بات يقاتل عليها الإسرائيليون، إلى جانب التصعيد الدامي المتواصل منذ أيام مع قطاع غزة والصدامات غير المسبوقة منذ سنوات بين العرب واليهود في مدن وبلدات مختلطة.

ومنذ أكثر من أسبوع، قُتل في قطاع غزة 212 فلسطينيًا، بينهم 31 طفلًا، وأصيب 950 آخرين بجروح، وفق آخر حصيلة فلسطينية، بالمقابل قُتل في إسرائيل تسعة أشخاص أحدهم طفل وأصيب أكثر من 560 بجروح.

وبدأت المواجهات في عدد من بلدات ومدن الضفة الغربية المحتلة بتظاهرات غاضبة تضامنًا مع الفلسطينيين في كل من قطاع غزة والقدس الشرقية المحتلة التي انطلق منها التوتّر قبل أسابيع، وما لبثت أن تطوّرت هذه التظاهرات إلى صدامات عنيفة مع الجيش أصيب فيها أكثر من 188 آخرين بجروح، وفق وزارة الصحة الفلسطينية والهلال الأحمر الفلسطيني.