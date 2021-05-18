الثلاثاء 18 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصحة الفلسطينية: إسرائيل تضلل الرأى العام العالمى للهروب من جرائمها

العدوان الإسرائيلي
العدوان الإسرائيلي

و أعلنت مصادر طبية فلسطينية، الليلة، ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي الهمجي المتواصل على قطاع غزة الفلسطيني لليوم الثامن على التوالي، إلى 212 شهيدا.

 

ووصفت وزارة الصحة الفلسطينية معلومات أطلقها منسق شؤون الاحتلال الإسرائيلي كميل أبو ركن، عن تعرض مستشفى عزون لقصف من قطاع غزة الفلسطيني بالكاذبة والمضللة.

 

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن بيان وزارة الصحة إن الاحتلال الإسرائيلي سعى لتضليل الرأي العام العالمي من خلال نشر أخبار كاذبة باللغة الإنجليزية مرفقة بصور ليست لمستشفى عزون، حيث روجت الصفحة التابعة "لمنسق الاحتلال الإسرائيلي" على شبكات التواصل الاجتماعي "فيسبوك وتويتر" لهذا الخبر الكاذب.

 

وأكدت وزيرة الصحة الفلسطينية أن محاولة تضليل الرأي العام العالمي هو هروب من الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والتي راح ضحيتها عائلات بأكملها، إضافة إلى طواقم طبية، وقصف للمستشفيات والمراكز الصحية والطبية وقصف مبنى وزارة الصحة في قطاع غزة، والمختبر المركزي الوحيد الذي يجري فحوصات كورونا، ما يهدد بتفشي فيروس كورونا في قطاع غزة.

 

ومنذ أكثر من أسبوع، قتل في قطاع غزة 212 فلسطينيا، بينهم 31 طفلا، وأصيب 950 آخرين بجروح، وفق آخر حصيلة فلسطينية. بالمقابل قتل في إسرائيل تسعة أشخاص أحدهم طفل وأصيب أكثر من 560 بجروح.

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